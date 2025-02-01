Нижегородские волонтеры спасают найденного в гаражах щенка с травмированной лапой Общество

Нижегородские волонтеры спасают найденного в гаражах щенка с травмированной лапой Фото: "Сострадание НН"

В Нижнем Новгороде волонтеры благотворительной организации "Сострадание НН" спасли щенка, которого случайно обнаружили в гаражах. У собаки серьезно травмирована лапа – по одной из версий, конечность могла быть пережата леской или проволокой.

"Не хочется верить, что над крохой так поиздевались и просто выбросили. Щенок чистый, ухоженный, пахнет домом", – отметили в приюте.

Щенка, получившего кличку Аквата, доставили в госпиталь. Врачи пока не берутся прогнозировать, удастся ли сохранить лапу – медики наблюдают за динамикой лечения, но не исключают ампутации. Пока Аква учится ходить на трех лапах.

На ближайший месяц она останется в клинике, где пройдет курс лечения и вакцинацию. После этого ее перевезут в приют, где начнут искать для нее новый дом.

Сейчас волонтеры ведут сбор средств на лечение и реабилитацию щенка.

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