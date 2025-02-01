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Экономика

Производство в Нижегородской области выросло на 32% за четыре года

07 февраля 2025 11:31  [130] Экономика

Объем промышленного производства в Нижегородской области с 2021 года увеличился на 32,8%, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что рост наблюдается четвертый год подряд, несмотря на санкции и пандемию. По его словам, объем произведенной продукции увеличился на треть, что вдвое превышает средний показатель по стране. Лидерами по темпам роста стали четыре ключевые отрасли: автомобилестроение, металлургия, химия и нефтехимия. На эти направления приходится почти половина всей промышленной продукции области.  

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян подчеркнул, что региональное правительство продолжит поддерживать промышленников, используя налоговые преференции и льготные кредитные программы. В частности, идет работа над расширением особой экономической зоны "Кулибин" и запуском новых мер поддержки для ее резидентов.  

По итогам 2024 года индекс промышленного производства в регионе составил 103,3%, в обрабатывающей промышленности – 103,1%. Замгубернатора Егор Поляков отметил, что обрабатывающие производства являются одними из главных драйверов региональной экономики, занимая более 26% в структуре валового регионального продукта. Особенно высокие темпы роста показывают отрасли, ориентированные на импортозамещение и оборонно-промышленный комплекс.  

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил, что в 2024 году наибольший рост продемонстрировали:  

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+27,3%),  
- автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+16,9%),  
- резиновых и пластмассовых изделий (+15,7%),  
- металлических изделий (+12,9%),  
- мебели (+12,9%),  
- химической продукции (+12,1%),  
- лекарственных препаратов (+10,5%).  

Рост также зафиксирован в производстве одежды (+9,6%) и электрического оборудования (+4,8%).  

За год предприятия региона отгрузили продукции на 2,35 трлн рублей, что на 16,6% больше, чем в 2023 году. Обрабатывающая промышленность показала рост отгрузок на 17,1% – до 2,14 трлн рублей.  

Обо всех действующих мерах поддержки предпринимателей можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф) или по телефону горячей линии 8 (800) 301-29-94. Работу по созданию благоприятных условий для бизнеса регион продолжит в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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Теги:
Глеб Никитин Нацпроект Промышленность
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