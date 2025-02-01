Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 февраля 2025 12:37  [19] 640 человек эвакуировали из школы в Верхних Печерах 7 февраля
07 февраля 2025 12:32  [37] Звезда сериала "Две жизни" попал в ДТП с полицейской машиной
07 февраля 2025 11:45  [341] ДТП с тремя погибшими произошло на трассе в Вадском районе 7 февраля
07 февраля 2025 10:43  [203] Момент столкновения двух трамваев в Нижнем Новгороде попал на видео
07 февраля 2025 09:37  [180] Многодетная семья чуть не погибла при пожаре в Нижегородской области
07 февраля 2025 08:35  [178] Мошенники развели нижегородских пенсионерок на 1,5 млн рублей
07 февраля 2025 07:04  [1199] 57-летний охранник упал замертво на работе в Нижегородской области
06 февраля 2025 18:21  [353] Авария на Мызинском мосту собрала гигантскую пробку в Нижнем Новгороде
06 февраля 2025 17:59  [265] Экс-главу "Ритуала" в Дзержинске осудили за мошенничество и взятки
06 февраля 2025 17:51  [275] Коммунальную аварию на Мончегорской обещают устранить до конца дня 6 февраля
Происшествия

Звезда сериала "Две жизни" попал в ДТП с полицейской машиной

07 февраля 2025 12:32  [37] Происшествия

Фото: 360.ru

Актер Денис Матросов стал участником серьезной аварии в Москве, столкнувшись с машиной ДПС. В результате ДТП он получил травму ноги. 

Как рассказал источник порталу 360.ru, артист возвращался домой после того, как отвез сына в школу. По его словам, Матросов пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, когда произошло столкновение. 

Автомобиль Porsche, который попал в аварию, зарегистрирован на супругу актера, предпринимательницу Оксану Рудич-Каструбину. Однако за рулем находился сам Матросов.  

ДТП произошло на Череповецкой улице, у дома № 14 в районе Лианозово. Полицейский автомобиль двигался с включенной сиреной по Череповецкой улице, а Porsche – по Хотьковской в сторону МКАД.  

В результате аварии пострадал и сотрудник ДПС. Его состояние оценивается как тяжелое.  

Денис Матросов известен по ролям в сериалах "Две жизни", "Кармелита" и "Остановка по требованию". Помимо актерской карьеры, он руководит собственным театром. Его супруга Оксана Рудич-Каструбина является владелицей клининговой компании.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Артист ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph