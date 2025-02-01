Звезда сериала "Две жизни" попал в ДТП с полицейской машиной

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Актер Денис Матросов стал участником серьезной аварии в Москве, столкнувшись с машиной ДПС. В результате ДТП он получил травму ноги.
Как рассказал источник порталу 360.ru, артист возвращался домой после того, как отвез сына в школу. По его словам, Матросов пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора, когда произошло столкновение.
Автомобиль Porsche, который попал в аварию, зарегистрирован на супругу актера, предпринимательницу Оксану Рудич-Каструбину. Однако за рулем находился сам Матросов.
ДТП произошло на Череповецкой улице, у дома № 14 в районе Лианозово. Полицейский автомобиль двигался с включенной сиреной по Череповецкой улице, а Porsche – по Хотьковской в сторону МКАД.
В результате аварии пострадал и сотрудник ДПС. Его состояние оценивается как тяжелое.
Денис Матросов известен по ролям в сериалах "Две жизни", "Кармелита" и "Остановка по требованию". Помимо актерской карьеры, он руководит собственным театром. Его супруга Оксана Рудич-Каструбина является владелицей клининговой компании.
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