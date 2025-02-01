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Общество

Нижегородские власти начали прием документов для кадастровой оценки земли

07 февраля 2025 13:19  [110] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области стартовал прием деклараций о характеристиках земельных участков в рамках предстоящей государственной кадастровой оценки. Она пройдет в 2026 году и затронет все участки, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

Отметим, что государственная кадастровая оценка проводится раз в четыре года и влияет на расчет налога на имущество. Последняя оценка прошла в 2022 году.  

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов отметил, что в регионе под оценку попадет около 1,8 млн участков. Он также подчеркнул, что владельцы недвижимости могут сами повлиять на точность оценки, предоставив актуальные данные о своих участках.  

Заполненную декларацию можно передать несколькими способами: лично – в ГБУ НО «Кадастровая оценка» (ул. Максима Горького, 151А, пом. 2); почтой; в электронном виде с ЭЦП – на info@gbunoko.ru; через МФЦ или онлайн на портале «Госуслуги».  

Для повышения точности оценки министерство рекомендует владельцам участков:  проверить, есть ли в ЕГРН координатное описание местоположения участка – это поможет точно определить его границы; убедиться, что в реестре указаны все важные характеристики: площадь, категория земли, адрес; проверить, не входит ли участок в зону с особыми условиями использования (например, ООПТ, ЗАТО) и при необходимости внести изменения.  

Форма декларации и порядок подачи утверждены Росреестром и опубликованы на сайте учреждения. Подать данные можно до конца 2025 года.

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Теги:
Земля ИЖС Кадастровая палата
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