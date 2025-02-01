Власти передадут многодетным семьям 60 участков земли под ИЖС Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода утвердила список земельных участков, предназначенных для бесплатной передачи многодетным семьям. Информация об этом содержится в постановлении, опубликованном на официальном сайте мэрии.

По региональному законодательству, семьи с тремя и более детьми имеют право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Однако в черте города подходящей земли не оказалось.

Для решения вопроса муниципалитет взял в собственность 60 участков в районе деревни Сысоевка (Богородский округ). Они соответствуют требованиям ИЖС и обеспечены инженерными коммуникациями.

Так, выделят 54 участка (от 751 до 1054 кв. м) для семей, воспитывающих трех-четырех детей, и 6 участков (от 1055 до 1467 кв. м) – для семей с пятью и более детьми.

Передача земли будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что власти начали прием документов для кадастровой оценки земли в Нижегородской области.