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Что смотреть нижегородцам в День российской науки: подборка документалок

07 февраля 2025 14:14  [44] Культура и отдых

Фото: онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС

Наука — это не просто формулы, лаборатории и сложные термины. Современное документальное кино о науке — это возможность увидеть, как привычное любопытство меняет нашу жизнь. Вместе с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС составили подборку фильмов, которые рассказывают о самых разных гранях науки: от появления первых университетов России до интервью с известным математиком. Каждый фильм — это не просто рассказ, а возможность увидеть науку такой, какой она есть: живой и увлекательной.

«Научная фантастика» (6+)

Познавательное шоу для всей семьи. Детскому любопытству нет предела! Хорошо, что теперь есть искусственный интеллект, который поможет найти ответы на самые сложные вопросы. Вместе с всезнающей Клио юные друзья-исследователи отправляются в невероятное путешествие по загадкам нашего мира. Ребятам предстоит разобраться в самых сложных научных законах и раскрыть тайны природы. Что было бы, если бы динозавры не вымерли? А вдруг Земля перестанет вращаться? Могут ли прилететь инопланетяне? И как насчёт путешествий во времени? Удивительные факты и красочные спецэффекты доказывают: наука — это не скучно.

«Команда. Истории успеха» (12+)

Первые в профессии, первые в бизнесе, первые в спорте — самые успешные люди России. Каждый из них достиг невероятных высот в своей сфере, и за каждым стоит целая команда. Одним из героев шоу стал Иван Ященко — выдающийся российский математик и популяризатор науки.

«Бронекатер» (16+)

В ноябре 2017 года в Волгограде со дна реки был поднят бронекатер «БК-31». Согласно историческим данным, с июля до октября 1942 года судно принимало самое активное участие в Сталинградской битве. Построенный по спецзаказу «БК-31» на тот момент был уникальным для речного флота кораблем. После подъема на борту были обнаружены артефакты, разнокалиберное оружие и огромное количество боеприпасов к нему, последнее косвенно подтверждает версию историков об «особых» заданиях, которые приходилось выполнять краснофлотцам.

«Дуров» (16+)

Документальный портрет создателя Telegram. Павел Дуров – бизнесмен, миллиардер, визионер, ещё в школе решивший стать «интернет-тотемом». О взглядах предпринимателя, его личной жизни и отношениях с властью существует множество мифов. Этот фильм создан для того, чтобы их развеять, и ответить на главный вопрос: «Who is mister Дуров?»

«Романовы» (12+)

Уникальный по форме проект, приуроченный к 400-летию воцарения на Руси дома Романовых, который сочетает в себе элементы и игрового, и документального кино, информационной графики и анимации. Документальный цикл расскажет, что представляло собой русское самодержавие как система управления, каковы ее недостатки и преимущества, какую роль монархи дома Романовых играли в событиях российской и мировой истории, а также в становлении российской науки.

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Теги:
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