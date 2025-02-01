Рабочий нижегородского завода получил тяжелые травмы после падения с высоты Происшествия

На судостроительном предприятии "БРИЗ НН" 34-летний сборщик корпусов металлических судов серьезно пострадал во время ремонта. Инцидент произошел 5 февраля, сообщает пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области.

Мужчина передвигался по деревянному настилу строительных лесов, когда одна из досок не выдержала его веса и сломалась. Рабочий упал с высоты, получив тяжелые травмы.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, переломы височной кости и двух ребер.

В настоящее время Гострудинспекция выясняет все обстоятельства происшествия.