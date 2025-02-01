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Бизнес

Нижегородский НОЦ планирует внедрение в промышленность суверенного полимера

07 февраля 2025 18:05  [99] Бизнес

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В АНО "Нижегородский НОЦ" планируют продолжать разработку и внедрение кормовых добавок в сфере животноводства и растениеводства. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", о текущей работе научно-образовательного центра рассказал руководитель направления по агроэкологическому проектированию НОЦ Александр Самоделкин.

В частности, в НОЦ уже проходят исследования и оценки кормовой базы региона, а также запланировано создание генетических паспортов сельхозкультур.

По словам Александра Самоделкина, одним из проектов может стать центр по переработке остатков крабовой продукции и выпуску хитозана. Данный полимер широко используется в промышленности, медицине, при изготовлении кормов и т.д.

Как отметил глава направления по агроэкологическому проектированию НОЦ, две нижегородские компании, "Агрохитин" и "Сонат", уже проявили интерес к производству данного полимера. Благодаря новации, промышленные предприятия Дзержинска смогут получать нужный компонент, не закупая его за границей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область представила 15 разработок на Конгрессе молодых ученых.

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