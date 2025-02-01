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Происшествия

Нижегородца приговорили к 12 годам за госизмену и участие в терроризме

07 февраля 2025 16:57  [79] Происшествия

Приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении жителя Нижегородской области, обвиненного в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, вступил в законную силу.  Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Нижегородской области в июле 2023 года при попытке выехать на территорию Украины. При обысках у него обнаружили военно-тактическое снаряжение, холодное оружие и документы, свидетельствующие о его намерениях участвовать в боевых действиях против ВС РФ.  

По результатам оперативно-розыскных мероприятий следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статьям о госизмене и участии в террористической организации.  

Суд назначил подсудимому 12 лет лишения свободы: первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

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Теги:
Приговор ФСБ
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