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Общество

Чествование приборостроителей АПЗ прошло в профилактории "Морозовский"

07 февраля 2025 17:43  [89] Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

 30 января в профилактории "Морозовский" чествовали приборостроителей, портреты которых по итогам работы за II полугодие 2024 года занесены на Доску почета АО "АПЗ".

Вручение свидетельств прошло в торжественной обстановке. Новый формат мероприятия выбран неслучайно: занесение на Доску почета – одна из значимых наград Арзамасского приборостроительного завода.

Передовиков поздравил генеральный директор Андрей Капустин:

"В прошлом году наш коллектив показал выдающиеся результаты. Благодаря общим стараниям и усилиям мы справились. Занесение на Доску почета – это нематериальная награда, но она имеет важное значение для приборостроителей. Мы будем продолжать эту славную традицию. Большое спасибо за труд!"

Практика выставлять у проходной стенд с фотографиями и именами лучших работников производства зародилась на АПЗ в 1960-х и никогда не прерывалась. Менялись лишь количество награжденных и требования к кандидатам.

Сегодня занесение на Доску почета проходит два раза в год. Комиссия отбирает шестьдесят лучших кандидатов, проработавших на АПЗ не менее года. Учитываются высокие показатели в работе, качество изготавливаемой продукции, участие в освоении новых изделий и технологий, наставническая деятельность, активное участие в молодежной политике, а также победы в конкурсах профессионального мастерства, творческой и инновационной деятельности.

Занесенные на Доску почета АПЗ получают сертификаты на бесплатную путевку в профилакторий "Морозовский" и единовременную выплату.

Мнения

Павел Куницын, заместитель начальника ОКС:

– На Доске почета я второй раз. Для меня это значимое событие, которое ко многому обязывает. Надо просто честно выполнять свою работу. Приятно, что отметили.

Юлия Зиновьева, слесарь-сборщик цеха №41:

– Я работаю на АПЗ с 2013 года. Впервые занесена на Доску почета. Мне нравится, чем я занимаюсь. Считаю, что на работу надо приходить с удовольствием, а уходить с чувством выполненного долга.

Текст: Наталья Глазунова

Фото: Александр Барыкин 

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Теги:
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