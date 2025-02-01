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Общество

АПЗ поддержит "Профессионалитет"

07 февраля 2025 18:00  [86] Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

Участие Арзамасского приборостроительного колледжа (АПК) в федеральном конкурсе "Профессионалитет" стал одним из главных вопросов партнерского совета, который прошел 30 января под председательством генерального директора АО "АПЗ" Андрея Капустина.

Колледж представит на конкурсе кластер "Радиоэлектроника". В рамках софинансирования предприятия Арзамаса планируют выделить на реализацию проекта значительные средства. Рабочей группой, в которую вошли представители колледжа и предприятий-партнеров, определены зоны кластера, составлен перечень оборудования. Задача на 2025 год – подготовить часть помещений.

На сегодня 172 студента 3-5 курсов АПК трудоустроены, из них 118 – на АПЗ.

Приглашенные на партнерский совет ребята поделились своими впечатлениями о работе, условиях труда, мерах социальной поддержки.

Четверокурсник, пландинский стипендиат Антон Пичугин с 2023 года трудится в цехе №49:

"Работаю слесарем-сборщиком на участке Валентины Николаевны Герасимовой. Коллектив дружный, к любому можно обратиться за помощью. Получал выплату как молодой рабочий, отдыхал в "Морозовском". На АПЗ мне нравится".

Участники заседания поддержали предложение родительского комитета провести профориентационное родительское собрание с участием руководителей предприятий и кадровых служб.

Также были рассмотрены вопросы о работе открытого в АПК Учебно-производственного комплекса, проведении в апреле научно-практической конференции "Старт в науку" и реализации проекта "ДРОНориентация".

Текст: Ирина Балагурова

Фото: Александр Барыкин

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Теги:
АПЗ Образование
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