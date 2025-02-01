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Политика

Нижегородцы приглашаются для участия в образовательной программе "Лидеры предпринимательства"

07 февраля 2025 17:38  [84] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Стартовал прием заявок на участие во втором сезоне образовательной программы «Лидеры предпринимательства Нижегородской области».

Программа рассчитана как на тех, у кого уже есть свой бизнес и он хочет его развить, так и на тех, кто пока не начал свое дело, но хотел бы попробовать себя в предпринимательстве. Одна из целей проекта - формирование активного молодежного сообщества нижегородских представителей малого и среднего бизнеса, которые станут продолжателями делового наследия и лучших традиций нижегородского купечества. Организатором программы выступает КУПНО при поддержке правительства Нижегородской области.

Подать заявку можно до 20 февраля включительно на сайте: https://kupnokreml.ru/lidpred.

На первый сезон программы в прошлом году было подано 3 110 заявок. По итогам конкурсного отбора 250 нижегородцев с наиболее интересными и проработанными идеями были приглашены для участия в образовательной программе. Из них были определены 150 человек, которые получили дипломы и сертификаты о повышении квалификации от КУПНО.

«Авторам 10 лучших проектов первого сезона программы «Лидеры предпринимательства» по поручению губернатора Нижегородской области уже выделены гранты по 500 тысяч рублей для развития своего дела», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

«Важный критерий отбора на проект «Лидеры предпринимательства» - социальная ответственность потенциальных участников, их желание развивать свой бизнес в интересах региона», - рассказал ректор КУПНО Роман Марков.

Благодаря образовательной программе «Лидеры предпринимательства» участники научатся работать с ключевыми инструментами для успешного создания и ведения бизнеса, а также разработают и протестируют свой проект под руководством наставников.

«Лидеры предпринимательства» - это девять образовательных модулей, более 20 спикеров и 50 наставников, возможность «прокачать» свои знания и завести полезные знакомства, получить «обратную связь» от ведущих экспертов региона. И, конечно, возможность участвовать в конкурсе бизнес-проектов и получить грант на развитие своего дела», - сообщила руководитель программы «Лидеры предпринимательства Нижегородской области» Мария Самоделкина.

Сквозной образовательный трек проекта включает освоение следующих тем: разработка бизнес-идей, эффективный выбор целевой аудитории, тестирование продукта на рынке, маркетинг, развитие надпрофессиональных навыков, правовые основы бизнеса, меры государственной поддержки для предпринимателей.

В программу также включены регулярные командные встречи и выездные мероприятия для развития связей между участниками и продвижения среди них культуры служения своему региону, открытые диалоги с руководителями профильных министерств и ведомств.

Подробнее о программе и процессе подачи заявок можно узнать в официальной группе проекта «ВКонтакте»: https://vk.com/lid_pred.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Предприниматели
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