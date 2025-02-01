Момент смертельного ДТП на трассе Вад — Перевоз попал на видео Происшествия

Фото: Ni Mash

Момент ДТП на автодороге Вад — Перевоз, в котором погибли три человека, попал на видеорегистратор. Жуткие кадры опубликовал телеграм-канал Ni Mash.

Напомним, что авария произошла утром 7 февраля. На трассе столкнулись "Рендж Ровер" и "Рено Дастер". Погибли оба водителя и пассажир, больше никого в этих авто не было. По факту случившегося проводится проверка прокуратуры.

Днем выяснилось, что в одной из машин находились директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин и его зам Юлия Ананьина. В минобре Нижегородской области принесли соболезнования их семьям.

По предварительным данным, Галочкин управлял "Рендж Ровером", который принадлежал Ананьиной. Они якобы возвращались в Перевоз из филиала ссуза на Ваду (по информации Гострудинспекции, Галочкин находился в отпуске).

Водитель пошел на обгон фуры, выскочил на встречку и въехал в лоб "Рено Дастеру" под управлением 34-летнего начальника службы безопасности свинокомплексов ООО "ННПП".

По неподтвержденной информации, люди в "Рендж Ровере" не были пристегнуты.