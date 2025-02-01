Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 февраля 2025 18:21  [87] Видео момента ДТП с тремя погибшими в Вадском районе появилось в сети
07 февраля 2025 18:11  [93] Рабочий нижегородского завода получил тяжелые травмы после падения с высоты
07 февраля 2025 17:51  [198] Момент смертельного ДТП на трассе Вад — Перевоз попал на видео
07 февраля 2025 16:57  [149] Нижегородца приговорили к 12 годам за госизмену и участие в терроризме
07 февраля 2025 16:04  [142] Подросток из Арзамаса пробовал передать наркотики в конфетах заключенному СИЗО
07 февраля 2025 15:27  [426] Руководители нижегородского колледжа погибли в автокатастрофе 7 февраля
07 февраля 2025 12:37  [195] 640 человек эвакуировали из школы в Верхних Печерах 7 февраля
07 февраля 2025 12:32  [162] Звезда сериала "Две жизни" попал в ДТП с полицейской машиной
07 февраля 2025 11:45  [648] ДТП с тремя погибшими произошло на трассе в Вадском районе 7 февраля
07 февраля 2025 10:43  [292] Момент столкновения двух трамваев в Нижнем Новгороде попал на видео
Происшествия

Момент смертельного ДТП на трассе Вад — Перевоз попал на видео

07 февраля 2025 17:51  [198] Происшествия

Фото: Ni Mash

Момент ДТП на автодороге Вад — Перевоз, в котором погибли три человека, попал на видеорегистратор. Жуткие кадры опубликовал телеграм-канал Ni Mash.

Напомним, что авария произошла утром 7 февраля. На трассе столкнулись "Рендж Ровер" и "Рено Дастер". Погибли оба водителя и пассажир, больше никого в этих авто не было. По факту случившегося проводится проверка прокуратуры.

Днем выяснилось, что в одной из машин находились директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин и его зам Юлия Ананьина. В минобре Нижегородской области принесли соболезнования их семьям.

По предварительным данным, Галочкин управлял "Рендж Ровером", который принадлежал Ананьиной. Они якобы возвращались в Перевоз из филиала ссуза на Ваду (по информации Гострудинспекции, Галочкин находился в отпуске).

Водитель пошел на обгон фуры, выскочил на встречку и въехал в лоб "Рено Дастеру" под управлением 34-летнего начальника службы безопасности свинокомплексов ООО "ННПП".

По неподтвержденной информации, люди в "Рендж Ровере" не были пристегнуты.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Перевоз Смертность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph