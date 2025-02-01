Эксперт-мониторинг событий с 31 января по 7 февраля 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Для России стратегическим приоритетом является определение глобальной архитектуры безопасности", "Суверенизация Российской экономики", "Нижегородская область развивает всестороннее сотрудничество со странами арабского мира".

Федеральная тема - Для России стратегическим приоритетом является определение глобальной архитектуры безопасности

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов считает, что в последнее время все чаще приходится читать и слышать о скором завершении боевых действий на Украине.

"Из экспертных комментариев и прогнозов практически исчезли упоминания о возможном развитии ситуации на фронтах в 2026 году. В прессе постоянно появляются различные варианты завершения конфликта, приписываемые команде нового президента США. Кроме того, недавно прошла информация, что аэропорты юга России начали набирать персонал, что может говорить о перспективах возобновления их работы в течение двух-трёх месяцев. Однако сами по себе эти факты ещё не говорят о готовящемся соглашении сторон. Так, аэропорты в приграничных районах постоянно проводят обновление вакансий, поддерживая штатный состав, который к тому же нуждается в постоянных тренировках. Распространяемые мирные планы по большей части являются либо «информационными вбросами» с целью мониторинга общественного мнения, либо, что вероятнее, выступают в качестве продолжения электоральной риторики команды Трампа и ориентированы, прежде всего, на внутреннего американского избирателя. Так, буквально накануне прошла информация, что на предстоящей Мюнхенской конференции американцы устами своего спецпредставителя Кита Келлога официально озвучат финальный мирный план. Однако, практически сразу последовало опровержение: вопрос не будет подниматься в Мюнхене, а на встрече в немецком Раммштайне США проведут консультации с союзниками по коалиции.

Основная проблема заключается не в том, что кто-то желает вести переговоры, а кто-то нет. Более того, проблема даже не в серьезном расхождении позиций. В конце концов история дипломатии знает примеры, когда удавалось урегулировать куда более сложные противоречия. Проблема в формате переговоров. Собственно, а кто с кем их будет вести? Так, Украина остается в рамках так называемого «мирного плана Зеленского», дополненного пунктами его же «плана победы», предусматривающего переговоры «об Украине с Украиной». Его суть не в самих пунктах, которые могут быть предметом «торга». Суть в том, что Киев должен вести разговор с Москвой от имени «международного сообщества», включающего западных партнёров и, в идеале, при поддержке ведущих стран Глобального Юга. Только это позволит Украине сохранить свои позиции на переговорах, а главное, «удержит» переговорную повестку в более узких рамках украинского конфликта. В любом другом случае переговоры выльются в обсуждение вопросов глобального стратегического плана (Ялта 2.0), что явно отодвинет на задний план интересы Киева, а главное, с высокой степенью вероятности приведет к решению многих из них за счёт Украины.

Для Российской Федерации стратегическим приоритетом является определение глобальной архитектуры безопасности, если и не во всем мире, то на европейском континенте. Поэтому формат переговоров для России - это проекты договоров декабря 2021 года между РФ с одной стороны и НАТО и США с другой, известные в западной прессе как «ультиматум Рябкова». Именно возвращение к обсуждению этих предложений с США и странами Запада в целом является тем форматом, который продвигает российское руководство. Украинский конфликт в этой связи является лишь частью переговорной повестки, которая должна идти в русле принципов Стамбульских соглашений и условий, озвученных Путиным на коллегии МИД РФ в июне 2024 года. Другими словами, сначала переговоры с США и только потом, в случае их успеха, с Украиной. С этим по большей части связана и официальная российская риторика о нелегитимности Зеленского. При этом официально российская сторона не отказывается от ведения с ним переговоров, но, по сути, увязывает это с необходимостью его легитимизации, что в текущих условиях отодвигает именно российско-украинскую переговорную часть на неопределенный срок.

Более сложна в этом плане позиция США. В идеале Трамп хотел бы «усадить» Зеленского и Путина за стол переговоров. Это позволит ему остаться в роли посредника и дистанцироваться от «проигравшей стороны». Более того, по всей видимости американская сторона согласна на «уступки» со стороны Украины. При этом США не против переговоров с Россией, но для них более актуален трехсторонний формат с участием Китая. Именно это сейчас главная проблема для определения параметров глобальной архитектуры безопасности. До последнего времени все договорённости по стратегическим вопросам предполагали двусторонние соглашения между РФ (ранее СССР) и США. Однако в последнее время Китай демонстрирует прогресс не только в экономическом, но и военном отношении, включая появление у КНР гиперзвуковых средств доставки, которыми, кстати, США не обладают. Однако, в целом Пекин серьезно отстает от РФ и США по количеству ядерных боеголовок, и до достижения паритета с глобальными ядерными державами любые ограничения в этой связи будут восприниматься им довольно скептически. В последнее время многие эксперты предполагают желание Трампа разрушить союз РФ-КНР и «перетянуть» на свою сторону Москву для стратегического ослабления Пекина, однако, скорее всего, здесь речь может лишь идти о попытках через РФ убедить Китай согласиться на такого рода договоренности по ограничению наращивания ядерного потенциала.

Тем не менее, пока такие расклады являются гипотетическими. Следует иметь в виду, что любой конфликт развивается в своей особенной логике. Фактически сейчас на всех направлениях специальной военной операции наблюдается стратегическая инициатива российской армии. При этом важно понимать, что борьба ведется не за километры территории, а за истощение противника. На прошлой неделе российские войска завершили взятие под контроль Великой Новоселки, важного укрепрайона, отрывающего путь в Днепропетровскую область. Фактически взят под контроль Торецк, где остаются лишь два террикона под контролем ВСУ в северо-западной части города. Кроме того, фактически взят Часов Яр, а украинское сопротивление там носит лишь очаговый характер. Тем самым создана основа для начала боёв за Константиновку, что означает не только продвижение в сторону Славянско-Краматорской агломерации, но и обеспечивает правый фланг для начала активных штурмовых наступательных действий в Покровске, после падения которого можно будет говорить о завершении борьбы за Южный Донбасс. Наконец, в последнее время активизировалось ещё одно направление – купянское, где ВС России уже создали 4 плацдарма на правом берегу Оскола. Фактически это угроза как самому Купянску, так и возможность продвижения в сторону Волчанска с перспективой отрезания всего северо-восточного угла Харьковской области, примыкающего к Белгородчине. Очевидно, что такое развитие событий говорит о серьезных проблемах ВСУ с пополнением личным составом, причем не столько в количественном, сколько в качественном отношении.

Говоря в целом, в 2024 году появились первые признаки распадения фронта ВСУ на ключевых стратегических направлениях. Фактически с октября месяца можно говорить о своеобразном «коренном переломе» или скорее о «точке невозврата», когда можно смело говорить, что Украина уже ни при каких обстоятельствах не сможет победить на поле боя. Именно тогда Зеленский впервые (!) в интервью СМИ заявил о невозможности выйти к границам 1991 года. По сути, это пусть и косвенное, но признание поражения.

Однако, важно понимать, что военное поражение Украины ещё не означает поражение её союзников. Собственно, ни США, ни НАТО официально и не ставили перед собой цель выхода на границы 1991 или даже 2022 года. Учитывая, что российское командование не делает ставку на глубокие «прорывы и охваты», администрация Трампа вполне может рассчитывать на возобновление тактики Байдена с дозированными поставками вооружений и боеприпасов, постепенно перераспределяя бремя расходов на своих европейских союзников и сохраняя экономические рычаги для попыток оказать давление на Россию, а также на её ключевых союзников. Такая тактика способна сохранять ситуацию как минимум до конца текущего года. Исходя из этого, автор согласился бы с мнением ряда экспертов, что боевые действия с высокой степенью вероятности могут продлиться и на 2026 год, а реальный переговорный процесс начнется не ранее конца текущего года".

Федеральная тема – Суверенизация Российской экономики

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что активизация в 2022-2025 гг. судебных процессов по взысканию различного рода бизнес-активов в пользу государства становится слишком заметным явлением и метит в «новые приметы» времени.

"Тому есть несколько предпосылок, первой из которых выступает глобальная торговая война, в т.ч. США и стран Запада против России. Пробные акции были предприняты с 2014 г. в связи с форсмажорным решением о статусе Крыма, а с 2022 г. западные репрессивные санкции развёрнуты в полную силу. В частности, ЕС, США и другие союзники по «Большой семерке» весной 2022 года заморозили российские активы почти на $280 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в США, остальное — в Европе, в основном в бельгийском депозитарии Euroclear. В июне 2024 года лидеры стран G7 решили предоставить Украине $50 млрд за счет использования замороженных российских активов. Основой системного ответа России на западный вызов торгово-экономической войны стал Указ президента России «О временном управлении некоторым имуществом» от 25 апреля 2023 года, согласно которому Россия может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на «недружественные действия США и примкнувших к ним» других государств по конфискации имущества российских компаний за рубежом. Во исполнение этой стратегии противодействия Минюст России разработал правовой порядок установления компенсации ущерба, причиненного нашей стране или Центробанку другими странами. Специалисты отмечают также, что формально решения обратить взыскание в пользу российского государства могут быть наложены как на суверенные активы, так и на имущество частных лиц «недружественных» государств. В свете этой стратегии и действует реальная политика в отношении конкретных бизнес-активов.

Примерами, в которых реализуется этот вектор «воюющей экономики», могут служить упомянутые в Указе немецкая госкомпания Uniper и финская госкомпания Fortum, случай введения временного управления в компании-производителе консервов «Главпродукт» (выпускает тушенку, паштеты, каши, шпроты, овощи, сгущенку и т.д.); 100% долей в уставном капитале ООО «Главпродукт», принадлежащих АО «Главпродукт» (владелец ООО «Промсельхoзинвест»), перейдут к Росимуществу по той причине, что владельцем компании «Промсельхoзинвест» (тоже переходит под управление российского государства) была американская Universal Beverage Company. Сюда же можно отнести национализацию «Балтики» в 2024 г., французского производителя йогуртов «Данон» в 2023 г., иск Генпрокуратуры к компаниям группы «Домодедово» и юрлицам, связанным с аэропортом, оттого, что среди почти 30 юрлиц есть иностранные компании («Фонд Атлант Фаундейшн», «Аламо (Трасти) Си Вай Лимитед» и пр.), есть и другие примеры.

В поле фактической политики попали также и компании, владельцы которых живут и платят налоги в недружественных странах или признаны в России иноагентами. Таковы обстоятельства взыскания в доход государства 100% ООО «Производственная компания «Борец» в 2025 г., иска к компании «Фининвест» (единственного в России производителя борной кислоты) касательно возвращения в госсобственность из-за того, что конечный владелец Б. Минц находится где-то за границей (объявлен в розыск) и др.

Но политика потому и есть «искусство возможного», что реальные социально-политические условия заужают или по-своему «интерпретируют» заданный упомянутым выше Указом приоритет возможного. К числу таких интерпретаций относится «возможность» найти огрехи процедур приватизации 1990-х и первых лет 2000-х гг., и на этом основании ставить вопрос о возвращении бизнес-активов государству. Примерами могут служить конфискация в 2023 г. АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), которое принадлежало А. Абросимову на том основании, что арбитражное ведомство Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовало признать недействительным генеральный договор «об образовании и деятельности холдинговой группы» от 1994 г.; незаконность приватизации 2001-2002 гг. стала основой событий, приведших к иску Генпрокуратуры к депутату Госдумы от «Единой России» А. Колеснику и его родственникам по поводу акций АО «Калининградский морской торговый порт»; в результате, как утверждает Генпрокуратура, Колесник извлекал прибыль в той отрасли, в которой принимал законодательные решения как депутат. Из-за незаконной приватизации 2009-2013 гг. было арестовано с требованием передачи государству имущество ООО «Порт Пермь» (2023 г.) Ещё пример: Генпрокуратура установила, что признание незаконности приватизации 1993-1996 гг. стало основанием в 2023 г. иска Генеральной прокуратуры к бизнесмену А. Соболевскому об истребовании в пользу государства имущества в виде 100% акций АО «Волжский оргсинтез» (производит анилин — основу для производства взрывчатых веществ). К незаконной приватизации добавился и эпизод продажи ценных бумаг резидентам иностранных государств, что рассматривается как нарушение экономического суверенитета России. В целом, в этой группе случаев можно отметить, что в период приватизации привлечение иностранных партнёров, причём именно западных партнёров (как и сама процедура спешной приватизации), приветствовалась на уровне государственной политики. Теперь вектор политики поменялся, и есть «возможность» замены «ранее лояльных» государству бизнесменов на «ныне лояльных». А ещё один вариант «интерпретаций» отражает извечную конкурентную борьбу хозяйствующих субъектов между собой за хорошие активы. Визитной карточкой последнего времени стал «развод» в «Wildberries» в 2024 году.

С участием же государственных интересов такие процессы коснулись АО «Макфа», где бенефициары занимались бизнесом, находясь в органах власти и, следовательно, нарушали антикоррупционное законодательство, группы «Рольф», по версии следствия её основатель С. Петров совершил незаконные манипуляции с деньгами в размере 4 млрд руб., национализация по иску Федеральной службы судебных приставов здания гостиницы «Москва», в т.ч. пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow, торговой галереи «Модный сезон», комплекса апартаментов, а также еще 27 объектов недвижимости, в том числе Cherry Tower и ТЦ «Горбушкин двор», принадлежавших А. Хотину, который в 2024 г. был обвинён в растрате 23 млрд. руб. и др. Под особым контролем государства находятся предприятия, которые имеют отношение к выпуску военной продукции, “проштрафившиеся" предприятия ждут меры вплоть до смены собственника.

Обобщая, можно отметить значительные изменения на большом рынке бизнес-активов, основной государственный вектор которой ориентирует на приоритет достраивания экономического суверенитета нашей страны, острота которого обусловлена ситуацией глобальной торговой войны против России. Возвращение государства в экономику в лице госкорпораций и заслуженных государственных деятелей, доля которых в числе владельцев бизнес-активов повышается, необходимо соотносить с тем, насколько эти перемены способствуют ускорению развития собственного промышленно-производственного потенциала России. Задача эта не простая: прошедшие 30 лет показали, что сами по себе организационно-правовые изменения центров влияния на бизнес-активы задачу индустриального развития реального сектора экономики в полной мере не решают. В дополнение, - и даже в опережение по отношению к ним, - требуются инженерно-технологические центры влияния, которые вдохнут в «обновлённые» бизнес-активы действительный дух новой промышленно-технологической политики".

Региональная тема – Нижегородская область развивает всестороннее сотрудничество со странами арабского мира

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев отмечает, что Глеб Никитин провел встречу с главой представительства Лиги арабских государств, послом Валидом Хамидом Шилтагом.

"Особое внимание уделялось развивающемуся торгово-экономическому сотрудничеству со странами Лиги арабских государств. Также обсуждался такой формат установления взаимных контактов, как бизнес-миссии.

Лига арабских государств представляет собой авторитетную международную организацию со штаб-квартирой в Каире, созданную в 1945 году и объединяющую 22 арабских и близких к ним по культуре государств. Следует отметить, что несмотря на сложные взаимоотношения стран-участниц данного объединения, наличие в них различных политических режимов и внешнеполитических ориентаций на различные внерегиональные силы, на международной арене ЛАГ выступает в качестве влиятельного игрока, выражающего согласованную позицию всего арабского мира. Также между странами ЛАГ активно развивается экономическое сотрудничество.

Для России укрепление взаимодействия с ЛАГ является важной стратегической задачей, решение которой облегчается наличием у российско-арабских отношений обширного опыта, в первую очередь связанного с периодом существования СССР. Важным обстоятельством, способствующим развитию двусторонних связей, является то, что на Арабском Востоке Россия, по сравнению с другими великими державами, исторически имеет безупречную внешнеполитическую репутацию. Вместе с тем новые международные условия требуют решения новых задач. Так, если в советский период в двусторонних отношениях отечественная внешняя политика основывалась на идеологических принципах, в соответствии с которыми приоритет отдавался развитию сотрудничества с арабскими странами, ориентировавшимися на социалистическую модель развития, то сегодня важным условием эффективности внешнеполитической стратегии любого государства является реализация прагматического подхода, включающего в себя необходимость соблюдения национальных экономических интересов и взаимной выгоды. Соответствующий подход отражен в актуальной версии Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной в 2023 году.

Россия сотрудничает со странами-участницами ЛАГ как напрямую, так и в рамках международных объединений, таких, как БРИКС и ШОС. По состоянию на февраль 2025 года два члена ЛАГ – Египет и Объединенные Арабские Эмираты – входят в состав БРИКС. Статус страны-партнера БРИКС в 2024 году получил Алжир. Государствами-партнерами ШОС по диалогу в настоящее время являются Египет, Катар, Бахрейн, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия. На региональном уровне Нижегородская область развивает активное сотрудничество со странами ЛАГ в различных сферах. Так, в рамках научно-образовательного взаимодействия укрепляются связи высших учебных заведений региона с университетами арабских стран. В нижегородских вузах в 2024/2025 учебном году обучаются 1200 студентов из 11 арабских стран. Одновременно с этим в регионе растет интерес к изучению арабского языка. Так, в Нижегородском государственном лингвистическом университете арабский язык изучается в рамках двух программ бакалавриата – «Прикладная филология: русский как иностранный с двумя иностранными языками» и «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений». Специалисты со знанием арабского языка широко востребованы на региональном рынке труда.

В торгово-экономической сфере взаимодействие Нижегородской области с арабскими странами развивается в рамках общероссийской динамики. Одним из важнейших торговых партнеров России является Арабская Республика Египет. В 2024 году товарооборот между Россией и этой страной достиг рекордного показателя в 784,1 млрд рублей. В 2023 году он составлял 686 млрд рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и на региональном уровне. Так, только с января по август 2024 года объем экспорта товаров из Нижегородской области в Египет вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Египет присутствует в числе крупнейших импортёров неэнергетических товаров нижегородских компаний.

В 2024 году Центром поддержки экспорта Нижегородской области была организована бизнес–миссия нижегородских сельхозпроизводителей в Египет в рамках международного форума «Время экспорта» с целью развития и укрепления торгово-экономических связей предприятий области с потенциальными иностранными покупателями. В том же году пять нижегородских компаний приняли участие в бизнес-миссии в Алжире, а четыре предприятия региона представили продукцию на Международной выставке деревообрабатывающего оборудования и лесоматериалов «Dubai Woodshow 2024» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Также перспективным представляется развитие сотрудничества региона со странами ЛАГ в туристической сфере, поскольку многие арабские страны являются традиционными центрами туризма. Большое значение имеет разработка новых туристических направлений, предусматривающих запуск прямых международных авиарейсов.

Развитие сотрудничества Нижегородской области со странами арабского мира получило новый импульс в 2024 году, в год председательства России в БРИКС. В связи с тем, что Нижний Новгород стал одной из международных площадок по проведению различных мероприятий - встреч министров стран БРИКС, форума породненных городов и муниципальных образований и встречи рабочей группы БРИКС по ИКТ и высокопроизводительным вычислительным системам – в регионе смогли побывать официальные представители ряда арабских стран и по достоинству оценить его научный, производственный и культурный потенциал".