Видео момента ДТП с тремя погибшими в Вадском районе появилось в сети

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На трассе Вад — Перевоз утром 7 февраля произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись "Рендж Ровер" и "Рено Дастер", в результате чего погибли оба водителя и пассажир. Выжить не удалось никому. Кадры момента аварии попали на видеорегистратор и были опубликованы в телеграм-канале Ni Mash.
Позже выяснилось, что в "Рендж Ровере" находились директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин и его заместитель Юлия Ананьина. В министерстве образования Нижегородской области выразили соболезнования их семьям.
По предварительным данным, за рулем внедорожника был Галочкин, который, несмотря на отпуск, предположительно возвращался в Перевоз из филиала колледжа. Машина принадлежала Ананьиной.
Причиной аварии, вероятно, стал неудачный обгон. Водитель "Рендж Ровера" пошел на опережение фуры, но не успел вернуться в свою полосу и врезался в "Рено Дастер". За рулем второго автомобиля находился 34-летний начальник службы безопасности свинокомплексов ООО "ННПП".
По неподтвержденной информации, пассажиры внедорожника могли не быть пристегнутыми.
По факту ДТП проводится проверка прокуратуры.
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