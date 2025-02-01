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Происшествия

Видео момента ДТП с тремя погибшими в Вадском районе появилось в сети

07 февраля 2025 18:21  [99] Происшествия

Фото: Ni Mash

На трассе Вад — Перевоз утром 7 февраля произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись "Рендж Ровер" и "Рено Дастер", в результате чего погибли оба водителя и пассажир. Выжить не удалось никому. Кадры момента аварии попали на видеорегистратор и были опубликованы в телеграм-канале Ni Mash.  

Позже выяснилось, что в "Рендж Ровере" находились директор Перевозского строительного колледжа Дмитрий Галочкин и его заместитель Юлия Ананьина. В министерстве образования Нижегородской области выразили соболезнования их семьям.  

По предварительным данным, за рулем внедорожника был Галочкин, который, несмотря на отпуск, предположительно возвращался в Перевоз из филиала колледжа. Машина принадлежала Ананьиной.  

Причиной аварии, вероятно, стал неудачный обгон. Водитель "Рендж Ровера" пошел на опережение фуры, но не успел вернуться в свою полосу и врезался в "Рено Дастер". За рулем второго автомобиля находился 34-летний начальник службы безопасности свинокомплексов ООО "ННПП".  

По неподтвержденной информации, пассажиры внедорожника могли не быть пристегнутыми.  

По факту ДТП проводится проверка прокуратуры.

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Теги:
Авария ДТП
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