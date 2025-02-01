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Общество

В деревне Фатеево Сокольского округа открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

07 февраля 2025 11:14  [50] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В деревне Фатеево Сокольского муниципального округа торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Новый ФАП построили взамен старого здания, которое находилось в аварийном состоянии и уже не соответствовало современным требованиям к оказанию медицинской помощи. Работы выполнили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

В ФАПе расположены процедурный кабинет, кабинет для приема пациентов, а также необходимые подсобные помещения: комната для хранения лекарственных препаратов, санузел и помещение энергоснабжения.

Здравпункт оснастили современным медицинским оборудованием. Это позволит персоналу оказывать первичную медико-санитарную и неотложную доврачебную помощь как взрослым, так и детям.

По словам и.о. главного врача Сокольской ЦРБ Андрея Захарова, открытие современного фельдшерско-акушерского пункта нацелено на повышение доступности медицинской помощи и улучшение ее качества.

«К новому ФАПу прикреплено более 150 человек, проживающих в восьми населенных пунктах – деревнях Фатеево, Боровково, Выделка, Затвердяево, Кокорино, Сидорово, Ушибиха и Хухарево. Теперь жители этих деревень могут проходить вакцинацию и диспансеризацию непосредственно в ФАПе. Кроме того, пациенты могут сдать необходимые анализы и получить их результаты прямо здесь, не выезжая в центральную районную больницу. Это значительно экономит время и силы, упрощает процесс получения медицинской помощи», – отметил Андрей Захаров. 

Напомним, с 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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