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Экономика

Нижегородские врачи в среднем получают более 96 тысяч рублей

07 февраля 2025 21:50  [48] Экономика

Средняя зарплата врачей в Нижегородской области по итогам 2024 года составила более 96 тысяч рублей в месяц. Такие данные НИА "Нижний Новгород" предоставили в региональном минздраве. 

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" помогают пополнять кадры в сфере здравоохранения. С 2012 по 2024 год благодаря этим проектам в медицинских учреждениях региона начали работать 976 специалистов.  

В прошлом году к нижегородской системе здравоохранения присоединились еще 72 врача и 48 работников среднего медицинского звена.  

Для врачей и фельдшеров предусмотрены единовременные выплаты. Размер субсидии составляет от 1 до 1,5 млн рублей для специалистов с высшим образованием и от 500 до 750 тысяч рублей для работников среднего звена.  

В 2024 году финансовую поддержку получили 268 медиков – 117 врачей и 151 фельдшер.  

Однако чтобы получить выплату, медработник должен отработать не менее пяти лет в населенном пункте с численностью более 50 тысяч человек.

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Теги:
Врачи Зарплата Здравоохранение
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