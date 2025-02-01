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Общество

Крупнейший центр амбулаторной онкопомощи открылся в Нижнем Новгороде

08 февраля 2025 09:00  [598] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Накануне, 7 февраля, министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова посетила Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), открытый на базе городской клинической больницы №40. Это уже 12-й центр в регионе, созданный в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Новый ЦАОП стал самым крупным в области — его услугами смогут воспользоваться почти 300 тысяч жителей.  

Вместе с министром центр осмотрел главный врач НИИ клинической онкологии — Нижегородского областного онкодиспансера Сергей Гамаюнов. Они побывали в кабинетах врачей, а также в дневном стационаре на 10 коек, оснащенном современным медицинским оборудованием, включая аппараты для эндоскопии и УЗИ-диагностики. Все оборудование закуплено в конце 2024 года за счет областного бюджета.  

Галина Михайлова напомнила, что благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в регионе уже открыты 12 онкоцентров, два из которых начали работу совсем недавно — в Лыскове и Нижнем Новгороде. По словам министра, такие центры помогают приблизить специализированную помощь к пациентам.  

"В ЦАОПах проводится диагностика при подозрении на онкологические заболевания, осуществляется противоопухолевая терапия и пожизненное диспансерное наблюдение пациентов. Это позволяет людям получать медицинскую помощь быстрее и ближе к дому, а значит — повышает шансы на выздоровление", — отметила министр.  

Она также подчеркнула, что в последние годы удалось переоснастить онкологические медучреждения региона современным оборудованием, на что было направлено почти 4 миллиарда рублей.  

В 2025 году Нижегородская область начала работу в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который продолжит поддержку онкологической службы.  

Главврач больницы №40 Ольга Мануйленко рассказала, что в ЦАОПе ведут прием опытные онкологи — заведующий центром, специалисты амбулаторного приема и врач-онколог дневного стационара. Записаться можно как самостоятельно, так и по направлению от врача поликлиники или первичного онкологического кабинета.  

Сергей Гамаюнов отметил, что такие центры позволяют большему числу пациентов получать лечение по месту жительства.  

"В 2024 году почти 40% пациентов с онкологическими диагнозами проходили терапию именно в ЦАОПах. Конечно, сложные хирургические операции и лучевая терапия остаются в крупных медучреждениях, но для тех, кто проходит длительное медикаментозное лечение, центры значительно упрощают процесс", — пояснил он.  

Кроме того, ЦАОПы занимаются послеоперационным наблюдением, консультированием и организацией обезболивающей терапии. В будущем планируется анализ работы всех 12 центров и дальнейшее развитие онкологической службы региона.  

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и охватывает все направления здравоохранения — от модернизации первичного звена до реабилитации.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект онкология
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