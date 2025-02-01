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Общество

Более 400 нижегородских семей получили помощь за год работы региональной службы "Дети в семье"

07 февраля 2025 22:25  [83] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 400 нижегородских семей получили помощь за год работы региональной службы «Дети в семье». Такими итогами совместной работы поделились министерство социальной политики Нижегородской области и аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области.

Региональная служба «Дети в семье» создана в рамках реализации проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте от 0 до 4 лет», инициированного Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Нижегородская область входит в число 14 пилотных регионов проекта. 

Работа служб «Дети в семье» нацелена на оказание комплексной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Специалисты проводят диагностику отношений в семье и оценку ее близкого окружения для разработки индивидуального плана сопровождения. План профилактической работы учитывает в себе все потребности семьи, его реализация позволяет улучшить кризисную ситуацию. В каждом отдельном случае определяется куратор, который закрепляется за семьей на весь период работы.

«Наши специалисты подключаются к работе с семьей еще на этапе так называемого «тихого кризиса». Главная цель – не допустить, чтобы маленькие дети оказались в социальном учреждении. Процедура выхода из кризиса всегда сложная, порой длительная, поэтому требуется, чтобы специалисты службы владели особыми профессиональными компетенциями. Обучение сотрудников не прерывается, они постоянно совершенствуют свое мастерство», – рассказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

По словам главы ведомства, сегодня работа службы «Дети в семье» организована в 14 муниципальных округах. Муниципальные службы созданы на базе социальных учреждений, в них работают свыше 100 специалистов.

Деятельность учреждений строится в тесном взаимодействии и при методической поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области Маргариты Ушаковой, а также в сотрудничестве с нижегородскими общественными организациями, благотворительными фондами, представителями некоммерческого сектора. Участие в работе принимают и представители Нижегородской епархии. 

Как сообщила Маргарита Ушакова, всего за год работы региональной службы «Дети в семье» удалось вернуть в кровные семьи 289 детей. Кроме того, 180 детей были сохранены в родных семьях, не прибегая к помещению в стационар, еще 81 ребенок был передан на воспитание приемным родителям.

«Нижегородская область ставит амбициозные задачи по сокращению числа детей, вынужденных проживать в социальных учреждениях, особенно в тех случаях, когда речь идет о малышах. Важно вовремя обратить внимание на семьи, в которых кризис только начинается, и протянуть им руку помощи. С марта 2025 года по инициативе регионального министерства социальной политики службы «Дети в семье» будут работать практически во всех муниципальных образованиях Нижегородской области», – заявила Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.

Поддержка семей с детьми и укрепление в стране семейных ценностей – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта «Семья», который является преемником нацпроекта «Демография» и реализуется с 2025 года по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Теги:
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