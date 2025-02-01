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Культура и отдых

17-летний нижегородец Антон Панзин стал участником нового "Голоса"

08 февраля 2025 13:27  [115] Культура и отдых

Фото: шоу "Голос"/ VK

17-летний Антон Панзин из Нижнего Новгорода стал участником нового сезона шоу "Голос" (12+) на Первом канале. Программа с его участием вышла в эфир в минувшую пятницу, 7 февраля. 

На слепых прослушиваниях 17-летний нижегородец исполнил песню Вана Моррисона Moondance, которая входит в список 500 лучших песен всех времен журнала Rolling Stone. К нему повернулась певица Хибла Герзмава. "Это было хорошо и стильно", — сказала Хибла.

Отметим, что в 13-м сезоне популярного певческого телешоу четыре наставника: помимо Хиблы Герзмавы конкурсантов оценивают Баста, Полина Гагарина и Антон Беляев (Therr Maitz). 

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Теги:
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