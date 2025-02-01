"Поддержка студентов и развитие науки — одна из приоритетных задач, включенных в народную программу партии", — Наталья Назарова Политика

Фото: пресс-служба РИК НРО Единая Россия.

В Нижнем Новгороде ко Дню российской науки в Штабе общественной поддержки партии прошла серия мероприятий для нижегородских школьников и студентов ко Дню науки, сообщает пресс-служба РИК НРО «Единая Россия». Организатором выступило региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области.



Основным событием стал открытый диалог на тему «Привлекательность науки для молодежи». Вместе с депутатом Государственной Думы РФ Натальей Назаровой, директором НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Анной Бляхман и д.с.н, завкафедры социальных наук ННГУ им. Лобачевского Сергеем Судьиным учащиеся нижегородских школ и студенты обсудили возможности профессионального роста в научной сфере, меры государственной поддержки молодых ученых и перспективы развития науки в России.



По словам Натальи Назаровой, поддержка студентов и развитие науки - одна из приоритетных задач, включенных в народную программу партии.



«Мы продолжаем работать над тем, чтобы создать все условия для успешной учебы и личностного роста. По всей стране реализуется проект «Менделеевская карта». Благодаря нему молодые ученые, аспиранты, школьники и студенты могут получать скидки на билеты, товары, заниматься спортом и получать образование на выгодных условиях. Кроме того, мы активно развиваем сеть кампусов мирового уровня и проводим капитальный ремонт общежитий учебных заведений, - рассказала она. - Недавно принятый закон «Единой России» увеличивает число молодых специалистов, которые могут получить льготы и меры поддержки. Мы также инициируем закрепление понятия «студенческая семья» в законе о молодежной политике. Это позволит установить правовой статус таких семей и сформировать адресные меры поддержки».



По мнению участников открытого диалога, ключевую роль в популяризации научной карьеры среди молодежи играют вузы, формируя интерес к исследованиям, предоставляя возможности для участия в научных проектах и создавая благоприятную среду для развития молодых ученых. Высшие учебные заведения, особенно исследовательские университеты, обладают современной инфраструктурой, включая научные лаборатории, библиотеки, вычислительные ресурсы и базы данных, что позволяет проводить исследования на высоком уровне.



«Открытия начинаются с вопросов. Высшее образование дает молодым ученым не только ответы, но и инструменты, чтобы задавать правильные вопросы, исследовать, искать и, в конечном итоге, расширять горизонты знаний», – отметила Анна Бляхман.



В свою очередь Сергей Судьин подчеркнул, что наука – это не только профессиональная сфера, но и мощный социальный лифт для молодежи.



«Наука дает возможность не только реализовать себя, но и внести вклад в развитие общества. Сегодня молодые ученые активно участвуют в решении глобальных проблем, таких как экология, энергетика и цифровизация. Это делает науку не только интересной, но и социально значимой», – сказал Сергей Судьин.



Он также отметил важность начала занятий наукой уже в школе или колледже, чтобы к моменту поступления в вуз иметь четкое понимание своих интересов и возможностей.



Дискуссия показала, что интерес молодежи к науке продолжает расти. Участники мероприятия получили не только полезную информацию, но и мотивацию для дальнейшего развития в научной сфере.



«Сегодня мы увидели, что наука – это не только про сложные формулы и лаборатории. Это про возможность изменить мир, реализовать себя и быть востребованным. «Молодая Гвардия» видит в качестве одной из своих задач - помощь молодежи интегрироваться в науку. Мы планируем активно поддерживать инициативы молодых ученых, организовывать образовательные мероприятия, такие как сегодняшний открытый диалог, и помогать с доступом к ресурсам, которые необходимы для старта в научной карьере», – отметил модератор и один из организаторов мероприятия, член регионального штаба «Молодой Гвардии» Олег Фролов.



По итогам встречи Наталья Назарова вручила студентам НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и ННГУ им.Лобачевского благодарственные письма за значительный вклад в развитие молодежной науки, активную гражданскую позицию и достижение высоких результатов в научной деятельности. Каждый из награжденных реализует собственные научные проекты и инициативы, проводит масштабные исследования, развивает и популяризирует науку не только в рамках своего учебного заведения, но и в Нижегородской области. Так, например, студент 2 курса программы «Компьютерные науки и технологии» Егор Батяев уже является сотрудником лаборатории ТАПРАДЕСС и участником стратегического проекта СП4 по искусственному интеллекту.



Кроме того, в Штабе общественной поддержки прошла фотовыставка новейших изобретений нижегородских ученых, где активисты «Молодой Гвардии» представили самые яркие, интересные инновации и научные исследования, созданные учеными нижегородских вузов.



А для школьников и учащихся колледжей представители Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева провели презентацию о научно-технических разработках и достижениях и перспективах обучения в вузе.



Напомним, с 2022 по 2031 годы по инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране проходит Десятилетие науки и технологий. В рамках декады запланировано множество инициатив, проектов и мероприятий, которые помогут сделать науку и технологии более значимыми для развития общества и страны. Одним из ключевых факторов, способствующих росту популярности науки среди молодежи, является широкий спектр мер государственной поддержки. Среди наиболее значимых: гранты и стипендии, льготное жилье, финансовая поддержка участия в международных научных конференциях и стажировках в ведущих научных центрах мира, развитие научной инфраструктуры, включая исследовательские лаборатории, научные центры и технопарки, специальные программы для молодых ученых, направленные на поддержку и развитие карьеры.