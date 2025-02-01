Структура правительства Нижегородской области претерпела изменения

С 7 февраля 2025 года в Нижегородской области начала действовать обновленная структура регионального правительства. Теперь в команде губернатора восемь заместителей и шесть заместителей председателя правительства, сообщили в облправительстве.
Одним из главных изменений стало упразднение должности заместителя председателя правительства, которую ранее занимал Максим Гафуров в блоке замгубернатора Олега Берковича. Гафуров продолжит работать на посту руководителя АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области".
Еще одно кадровое назначение – Екатерина Солнцева стала исполняющей обязанности заместителя председателя правительства региона. Она вошла в блок заместителя губернатора Андрея Саносяна и будет курировать научно-технологическое развитие и поддержку талантливых исследователей. Вопрос о ее официальном назначении на этот пост в дальнейшем рассмотрят депутаты Законодательного собрания.
На данный момент структура правительства распределена следующим образом:
- В блоке Сергея Морозова работают три заместителя председателя правительства – Анатолий Молев, Иван Каргин и Вячеслав Горев.
- В блоке Андрея Саносяна – два заместителя: Дмитрий Старостин и Екатерина Солнцева (в статусе исполняющей обязанности).
- Игорь Зотов курирует представительство Нижегородской области при правительстве РФ и в Республике Беларусь, а также работу Нижегородского землячества.
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