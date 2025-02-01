Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
09 февраля 2025 11:10  [105] Мошенники развели пенсионерку из Балахны на 660 тысяч рублей
09 февраля 2025 11:01  [196] Две женщины заживо сгорели в Нижегородской области
09 февраля 2025 10:43  [423] Нижегородцы требуют пересмотреть приговор охраннику, защитившему детей
08 февраля 2025 17:18  [469] Желавший заработать на инвестициях дзержинец лишился занятых у матери 2 млн рублей
08 февраля 2025 15:36  [395] Защищавшего детей в нижегородском лагере от пьяного дебошира охранника осудили на 5,5 лет
08 февраля 2025 14:44  [324] Рыбак застрял на льдине посередине Оки в Богородском округе
08 февраля 2025 13:55  [326] 68-летний мужчина погиб на пожаре из-за дымовой трубы в Нижегородской области
08 февраля 2025 10:00  [340] Максим Суров: "Наша задача – защищать права пассажиров и бороться с коррупцией"
08 февраля 2025 09:16  [373] Уголовное дело завели на нижегородку, которая сделала из сына наркоторговца
08 февраля 2025 07:45  [361] Девять лет тюрьмы получил нижегородец за убийство знакомого
Происшествия

Нижегородцы требуют пересмотреть приговор охраннику, защитившему детей

09 февраля 2025 10:43  [423] Происшествия

В Нижегородской области разгорается общественный резонанс вокруг дела 70-летнего охранника Павла Червякова. Его приговорили к 5,5 года колонии строгого режима за избиение неадекватного мужчины, который ворвался в загородный клуб в поселке Большое Козино, где располагался детский лагерь. Нападавший скончался позже, а Червяков оказался за решеткой.

Гражданская жена осужденного Светлана Кормина рассказала в соцсетях детали происшествия, которое произошло летом 2024 года. По ее словам, пьяный мужчина проник на территорию клуба "Олимпия", напал на охранника, затем ворвался в корпус с кирпичом и стеклянной бутылкой в руках, выкрикивая угрозы.  

Червяков, пытаясь остановить злоумышленника, взял металлическую трубу и ударил его несколько раз по рукам и ногам. По словам Корминой, пенсионер не мог знать, что у нападавшего были серьезные проблемы со здоровьем из-за алкоголя и наркотиков. Он лишь хотел задержать нарушителя до приезда полиции.  

После конфликта дебошир перелез через двухметровый забор и ушел в лес, где впоследствии скончался. Охраннику предъявили обвинение в убийстве.  

История вызвала возмущение у нижегородцев. В соцсетях люди требуют пересмотра дела, считая приговор несправедливым. В комментариях пользователи пишут, что Червяков защищал детей и выполнял свои обязанности.  

"Он при исполнении был, кого-то защищал. За что ему вообще дали срок?", "Самооборона теперь не в счет? Нужно пересмотреть дело", "Как должен был поступить охранник, сидеть в будке и ждать полицию?" – пишут пользователи.  

Многие обращаются к губернатору Глебу Никитину и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию и добиться справедливости.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахнинский район Избиение Приговор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph