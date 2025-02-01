Нижегородцы требуют пересмотреть приговор охраннику, защитившему детей Происшествия

В Нижегородской области разгорается общественный резонанс вокруг дела 70-летнего охранника Павла Червякова. Его приговорили к 5,5 года колонии строгого режима за избиение неадекватного мужчины, который ворвался в загородный клуб в поселке Большое Козино, где располагался детский лагерь. Нападавший скончался позже, а Червяков оказался за решеткой.

Гражданская жена осужденного Светлана Кормина рассказала в соцсетях детали происшествия, которое произошло летом 2024 года. По ее словам, пьяный мужчина проник на территорию клуба "Олимпия", напал на охранника, затем ворвался в корпус с кирпичом и стеклянной бутылкой в руках, выкрикивая угрозы.

Червяков, пытаясь остановить злоумышленника, взял металлическую трубу и ударил его несколько раз по рукам и ногам. По словам Корминой, пенсионер не мог знать, что у нападавшего были серьезные проблемы со здоровьем из-за алкоголя и наркотиков. Он лишь хотел задержать нарушителя до приезда полиции.

После конфликта дебошир перелез через двухметровый забор и ушел в лес, где впоследствии скончался. Охраннику предъявили обвинение в убийстве.

История вызвала возмущение у нижегородцев. В соцсетях люди требуют пересмотра дела, считая приговор несправедливым. В комментариях пользователи пишут, что Червяков защищал детей и выполнял свои обязанности.

"Он при исполнении был, кого-то защищал. За что ему вообще дали срок?", "Самооборона теперь не в счет? Нужно пересмотреть дело", "Как должен был поступить охранник, сидеть в будке и ждать полицию?" – пишут пользователи.

Многие обращаются к губернатору Глебу Никитину и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию и добиться справедливости.