Иверскому монастырю в Выксе вернут исторический облик Культура и отдых

Фото: АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер""

В Выксе утвердили концепцию развития территории Иверского женского монастыря. Проект, разработанный специалистами Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ, инициирован митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и поддержан губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

По словам митрополита Георгия, монастырь является "жемчужиной" нижегородской земли. Его восстановление станет результатом совместной работы представителей церкви, властей, общественных организаций и благотворителей.

Концепция включает несколько этапов. В первую очередь будет воссоздан утраченный Иверский собор – уникальный памятник русско-византийского стиля XIX века. Также предусмотрена реставрация монастырских башен, ворот и благоустройство всей территории обители.

Для удобства паломников и туристов проект предусматривает создание пешеходных маршрутов, связывающих монастырь с центральными улицами Выксы, а также организацию парковочных зон.

Как отметил директор АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" Игорь Филиппов, восстановленный монастырский ансамбль с благоустроенной территорией позволит Выксе занять достойное место на паломнической и туристической карте России.