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Общество

Tesla Cybertruck поразил нижегородцев своим появлением в центре города

09 февраля 2025 12:57  [84] Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

На площади Минина в Нижнем Новгороде заметили электропикап Tesla Cybertruck. Очевидцы сняли видео с редким для России автомобилем, вызвавшим бурное обсуждение среди горожан.  

Электромобиль, созданный компанией Tesla (принадлежит Илону Маску. - Прим. ред.), отличается нестандартным угловатым дизайном и футуристичным внешним видом. Производство модели стартовало в 2023 году, а стоимость в российских автосалонах начинается от 24 миллионов рублей.  

Появление Cybertruck на нижегородских дорогах разделило мнения: одни сравнили его с "обрубком на колесах" и заявили, что "в нее садиться страшно", другие же восхитились необычной формой, высокими скоростными характеристиками и безопасностью электропикапа.  

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Теги:
Автомобили Социальные сети
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