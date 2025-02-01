Tesla Cybertruck поразил нижегородцев своим появлением в центре города Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

На площади Минина в Нижнем Новгороде заметили электропикап Tesla Cybertruck. Очевидцы сняли видео с редким для России автомобилем, вызвавшим бурное обсуждение среди горожан.

Электромобиль, созданный компанией Tesla (принадлежит Илону Маску. - Прим. ред.), отличается нестандартным угловатым дизайном и футуристичным внешним видом. Производство модели стартовало в 2023 году, а стоимость в российских автосалонах начинается от 24 миллионов рублей.

Появление Cybertruck на нижегородских дорогах разделило мнения: одни сравнили его с "обрубком на колесах" и заявили, что "в нее садиться страшно", другие же восхитились необычной формой, высокими скоростными характеристиками и безопасностью электропикапа.