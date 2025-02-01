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Происшествия

Пожар произошел на территории Нижегородской ярмарки 9 февраля

09 февраля 2025 13:05  [82] Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Возгорание произошло на территории Нижегородской ярмарки днем 9 февраля. Очевидцы публикуют фото и видео происшествия в соцсетях.  

Как сообщили в региональном управлении МЧС, полыхает бытовка рядом с Главным Ярмарочным домом. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты. Специалисты уже приступили к ликвидации возгорания.  

В ведомстве подчеркнули, что информация оперативная, детали уточняются.

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Теги:
МЧС Нижегородская ярмарка Пожар
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