Нижегородцам назвали продукты, о которые чаще всего ломают зубы Общество

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В Международный день стоматолога врач-ортодонт, к.м.н. Анна Долидзе рассказала, какие продукты могут стать причиной серьезных повреждений зубов и даже привести к их потере. Ее слова приводит телеграм-канал "Бокал прессека".

По словам специалиста, особенно осторожными следует быть с мясом на кости, свиными ребрышками, вяленым и сушеным мясом. При жевании таких продуктов мышцы работают с максимальной нагрузкой, что может привести к трещинам и сколам эмали.

Не менее опасны твердые сладости – леденцы и нераскрывшиеся зерна попкорна. Они часто становятся причиной повреждения пломб и тонких стенок зубов.

Сюрпризом для многих может стать то, что даже мягкий, свежий хлеб несет определенную угрозу. По словам Анны Долидзе, горячая выпечка кажется безопасной, но привычка "вгрызаться" в нее может оказаться фатальной для зубов с большими пломбами. Если удален нерв и пломба занимает значительную часть поверхности зуба, высока вероятность его разрушения. В таком случае восстановить зуб практически невозможно, и его нередко приходится удалять.

Защитить ослабленные зубы может установка коронок, а также отказ от вредных привычек, например, перекусывания нитей зубами.