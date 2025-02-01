Ремонт общежития НГПУ имени Минина на Челюскинцев растянется на три года

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Общежитие Мининского университета на улице Челюскинцев вошло в федеральную программу ремонта зданий образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе вуза. Средства на модернизацию выделены в рамках поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному Собранию в марте 2024 года.
На обновление здания направят 75 млн рублей. По словам ректора Виктора Сдобнякова, за три года планируется отремонтировать три этажа. В 2025 году работы начнут с третьего этажа, лестниц и холла первого этажа, а также проведут утепление фасада. В холле создадут общественное пространство, где студенты смогут работать над проектами, готовиться к учебе и общаться.
В общежитии живут около 400 человек, включая иностранных студентов. Чтобы ремонт не доставил неудобств, обновление жилых комнат запланировано на летний период, когда большинство студентов уезжает на каникулы.
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