Ремонт общежития НГПУ имени Минина на Челюскинцев растянется на три года Общество

Фото: сайт Мининского университета

Общежитие Мининского университета на улице Челюскинцев вошло в федеральную программу ремонта зданий образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе вуза. Средства на модернизацию выделены в рамках поручений президента РФ Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному Собранию в марте 2024 года.

На обновление здания направят 75 млн рублей. По словам ректора Виктора Сдобнякова, за три года планируется отремонтировать три этажа. В 2025 году работы начнут с третьего этажа, лестниц и холла первого этажа, а также проведут утепление фасада. В холле создадут общественное пространство, где студенты смогут работать над проектами, готовиться к учебе и общаться.

В общежитии живут около 400 человек, включая иностранных студентов. Чтобы ремонт не доставил неудобств, обновление жилых комнат запланировано на летний период, когда большинство студентов уезжает на каникулы.