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Бизнес

Кадровые центры "Работа России" обновили подходы к трудоустройству граждан

10 февраля 2025 10:23  [74] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 2025 года вступили в силу новые стандарты работы кадровых центров «Работа России». Изменения включают создание индивидуальных планов трудоустройства и обязательное профилирование. Они направлены на повышение эффективности трудоустройства и поддержку граждан, ищущих работу.

«Теперь граждане проходят профилирование – заполняют специальную анкету на портале «Работа России». На основании анкеты специалист кадрового центра оценит профессиональные навыки, предыдущий рабочий опыт, социально-демографические и другие характеристики. По итогам профилирования будет сформирован индивидуальный план содействия занятости с указанием конкретных мер поддержки и сервисов в трудовой сфере», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Индивидуальный план содействия занятости станет персональной «дорожной картой» гражданина. Он может включать различные меры поддержки: варианты обучения или переобучения, психологическую помощь, временную подработку на период поиска постоянного места и другие. При определении подходящей работы будут учитывать опыт, образование, ограничения по здоровью, предпочтительную форму занятости.

«Новые стандарты работы кадровых центров – это новый подход к каждому человеку. Мы стремимся к тому, чтобы граждане не просто находили работу, а получали возможность реализовать свой потенциал. Каждый человек уникален, и мы стремимся учитывать его потребности и возможности. Профилирование и индивидуальные планы трудоустройства позволят нам точнее определять потребности соискателей и предлагать им оптимальные решения», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начинает действовать нацпроект «Кадры». В его основе — нацпроект «Демография». Нацпроект направлен на обеспечение экономики востребованными сотрудниками и поможет скоординировать усилия образовательных учреждений, компаний, государства в этом направлении.

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Теги:
Нацпроект Работа Трудоустройство
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