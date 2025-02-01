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Общество

Более 2,6 млн кв. м аварийного жилья расселили в ПФО с 2019 года

10 февраля 2025 10:46  [60] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Приволжском федеральном округе с 2019 года из аварийных домов переселили около 167 тысяч человек. За этот период расселено более 2,6 млн кв. м непригодного для жизни жилья, сообщается на сайте правительства РФ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что программа переселения из аварийного фонда – один из ключевых элементов национального проекта "Жильё и городская среда", направленного на улучшение качества жизни граждан. По его словам, благодаря нацпроекту и региональным программам переселения в новые квартиры въехали более 810 тысяч человек по всей стране.  

Наибольший объем аварийного жилья в Приволжском федеральном округе расселен в:  

- Пермском крае – 781 тыс. кв. м,  
- Саратовской области – 403,3 тыс. кв. м,  
- Самарской области – 335,6 тыс. кв. м,  
- Нижегородской области – 269,9 тыс. кв. м.  

При этом около 34 тысяч человек улучшили свои жилищные условия за счет региональных программ, финансируемых из местных бюджетов.  

Глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов напомнил, что в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" расселялись дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Однако несколько регионов ПФО – Саратовская, Нижегородская, Оренбургская области, Татарстан и Башкортостан – уже начали расселять жилье, признанное непригодным после этой даты.  

На данный момент эти субъекты освободили 289,1 тыс. кв. м такого жилья, что позволило переехать более 16 тысячам человек.  

Программу переселения из аварийного фонда продолжает Минстрой России, а ее реализацией занимается Фонд развития территорий.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области восстановили права 550 обманутых дольщиков.

Напомним также, что Нижегородская область вошла в число лидеров нацпроекта "Жилье и городская среда".

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Теги:
Жилье Нацпроект Правительство РФ
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