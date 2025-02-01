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Политика

Помощь для бойцов СВО поступает со всех уголков Нижегородской области

10 февраля 2025 12:19  [36] Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Новые партии гуманитарной помощи от нижегородцев доставлены российским военнослужащим в зону СВО и жителям новых и приграничных регионов.

При поддержке Фонда помощи военнослужащим и их семьям «Добродел», действующего в Семеновском округе, собрано более 16 тонн груза для нужд рембригады. В его составе: пило- и стройматериалы, инструменты, крепеж, тепло- и гидроизоляция. Груз комплектовался на основе заявки, поступившей от подразделений, с которыми взаимодействуют организаторы гуманитарного конвоя.  

«В основе груза – стройматериалы, которые на линии фронта всегда необходимы и для выполнения боевых задач, и обустройства солдатского быта в полевых условиях. В формировании этого гуманитарного конвоя приняли участие самые разные люди и организации. Предприниматели из разных округов Нижегородской области загрузили фуру стройматериалами. Жители кстовского села Новоликеево собрали целую «Газель» с продуктами, овощами, домашними заготовками и различными нужными вещами и предметами. Региональное отделение «Единой России» помогло с транспортом и доставкой. Огромная благодарность всем! Наша сила - в единстве и поддержке друг друга ради общей цели!» - уверен координатор гумконвоя Дмитрий Колодин, сопровождавший груз к месту назначения.

Очередную партию гуманитарной помощи из Советского района Нижнего Новгорода для бойцов и мирных жителей доставили активисты в Луганскую и Донецкую народные республики. Печки, медикаменты, строительные материалы, инструменты и многое другое передали в воинские подразделения, а также необходимые вещи - в один из луганских военных госпиталей. Сладкими подарками порадовали воспитанников Луганской специальной школы-интерната.

Также велосипеды, продукты питания, столовую посуду, товары первой необходимости привезли многодетным семьям и семьям погибших участников СВО в ДНР, патронаж над которыми взяло местное отделение «Единой России» Советского района. Партийцы находятся на постоянной связи с этими семьями и оказывают им адресную помощь в обустройстве быта, организации отдыха детей и других вопросах.

Участнику СВО, находящемуся в краткосрочном отпуске, активисты местного отделения партии Ардатовского округа передали генератор и инструменты, на которые есть запрос в подразделении, где служит их земляк.

Очередной груз от отделения «Единой России» Московского района Нижнего Новгорода передан для мирных жителей в Белгородскую область. По поступившей заявке в составе груза продукты питания длительного хранения.

«Доставил очередную партию гумпомощи. В этот раз привез в Белгород товары бакалейной группы.  Продолжаем гуманитарную миссию в приграничных регионах. Люди ждут помощи, и она приходит!» - отметил активист местного политсовета партии  Александр Щепалов, который  регулярно занимается закупкой и доставкой грузов в приграничные регионы, пострадавшие от атак ВСУ.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» с первых дней СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Сбор гуманитарной помощи организован на базе региональной и местных приемных партии во всех муниципалитетах Нижегородской области.

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Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия СВО
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