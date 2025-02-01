Кредиты на 17 млрд рублей привлечет нижегородский минфин Экономика

Нижегородское министерство финансов намерено привлечь кредитные линии на сумму 17 миллиардов рублей.

Как сообщается на портале госзакупок, ведомство объявило 17 электронных аукционов, каждый из которых предусматривает лимит в 1 миллиард рублей. Максимальная стоимость контракта составляет почти 108,5 миллиона рублей, что соответствует ставке 22% годовых.

Заемные средства планируется использовать для покрытия дефицита областного бюджета, погашения долгов и увеличения остатков средств в течение финансового года.

Ранее сообщалось, что нижегородский минфин погасил 15 млрд рублей коммерческих кредитов. По данным на 1 февраля 2025 года объем государственного долга области снизился до 161,1 миллиарда рублей.