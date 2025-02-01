Нижегородские НКО могут подать заявки на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов до 17 марта

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Приём заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на второй конкурс 2025 года Фонда президентских грантов продлится до 17 марта включительно. Заявки принимаются на сайте фонда.
Как отмечают организаторы, конкурс имеет большое значение для развития некоммерческого сектора и развития регионов России в целом. Это возможность повысить качество жизни в разных сферах жизни с помощью социально значимых проектов.
«Участие в конкурсах Фонда президентских грантов открывает перед некоммерческими организациями уникальные возможности для реализации социальных проектов. Каждый проект, представленный на конкурс, – это вклад в наше общее будущее, и мы призываем НКО не упускать шанс получения финансовой поддержки и принимать активное участие в этом процессе», – отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.
Для участия в конкурсе нужно заявить проект по одному из 11 направлений: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка молодежных проектов; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества.
Тренер онлайн-марафона конкурса Фонда президентских грантов- 2025, руководитель нижегородского семейного центра «Лада» Галина Смирнова рекомендует НКО Нижегородской области обратить внимание на грантовое направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».
«По инициативе Уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации и при поддержке главы государства введено тематическое направление «Дети в семье». Аппарат Уполномоченного проведёт совместный с фондом вебинар для тех НКО, которые хотят развивать проекты или создать новый проект, направленный на помощь семьям в трудной жизненной ситуации, меры по возвращению детей из учреждений в родной дом, содействие восстановлению в родительских правах и другую поддержку семей», - отметила Галина Смирнова.
Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее 17 сентября 2024 года и не имеющие органов власти в числе учредителей. В конкурсе не могут участвовать НКО, которые на день окончания приема заявок уже имеют два гранта, предоставленных Фондом президентских грантов, использование каждого из которых предусматривается позднее 1 июля 2025 года. Подробные условия участия в конкурсе можно найти в положении конкурса.
«У нижегородцев хорошие шансы на победу, у нас много сильных НКО и проектов. Но нужно нацелиться на результат, серьезно подготовиться, внимательно изучить положение конкурса и тщательно подготовить заявку. В Нижегородской области развита система поддержки НКО и достаточно специалистов, которые помогут подготовиться к участию и оформлению заявки», - подчеркнула директор нижегородской общественной организации содействия социальному развитию «Служение-НЭКСТ» Алла Балашова.
Итоги конкурса будут объявлены в июне. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля 2025 года.
Напомним, по результатам последнего конкурса Фонда президентских грантов 40 проектов нижегородских некоммерческих организаций признаны победителями и получили поддержку на общую сумму более 114 млн рублей. Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров России по количеству поддержанных проектов и заняла второе место в Приволжском федеральном округе по сумме привлеченных средств.
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