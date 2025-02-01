Нижегородские НКО могут подать заявки на участие во втором конкурсе Фонда президентских грантов до 17 марта Общество

Фото: Дом народного единства

Приём заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на второй конкурс 2025 года Фонда президентских грантов продлится до 17 марта включительно. Заявки принимаются на сайте фонда .

Как отмечают организаторы, конкурс имеет большое значение для развития некоммерческого сектора и развития регионов России в целом. Это возможность повысить качество жизни в разных сферах жизни с помощью социально значимых проектов.

«Участие в конкурсах Фонда президентских грантов открывает перед некоммерческими организациями уникальные возможности для реализации социальных проектов. Каждый проект, представленный на конкурс, – это вклад в наше общее будущее, и мы призываем НКО не упускать шанс получения финансовой поддержки и принимать активное участие в этом процессе», – отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Для участия в конкурсе нужно заявить проект по одному из 11 направлений: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка молодежных проектов; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества.

Тренер онлайн-марафона конкурса Фонда президентских грантов- 2025, руководитель нижегородского семейного центра «Лада» Галина Смирнова рекомендует НКО Нижегородской области обратить внимание на грантовое направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

«По инициативе Уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации и при поддержке главы государства введено тематическое направление «Дети в семье». Аппарат Уполномоченного проведёт совместный с фондом вебинар для тех НКО, которые хотят развивать проекты или создать новый проект, направленный на помощь семьям в трудной жизненной ситуации, меры по возвращению детей из учреждений в родной дом, содействие восстановлению в родительских правах и другую поддержку семей», - отметила Галина Смирнова.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, зарегистрированные не позднее 17 сентября 2024 года и не имеющие органов власти в числе учредителей. В конкурсе не могут участвовать НКО, которые на день окончания приема заявок уже имеют два гранта, предоставленных Фондом президентских грантов, использование каждого из которых предусматривается позднее 1 июля 2025 года. Подробные условия участия в конкурсе можно найти в положении конкурса .

«У нижегородцев хорошие шансы на победу, у нас много сильных НКО и проектов. Но нужно нацелиться на результат, серьезно подготовиться, внимательно изучить положение конкурса и тщательно подготовить заявку. В Нижегородской области развита система поддержки НКО и достаточно специалистов, которые помогут подготовиться к участию и оформлению заявки», - подчеркнула директор нижегородской общественной организации содействия социальному развитию «Служение-НЭКСТ» Алла Балашова.

Итоги конкурса будут объявлены в июне. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля 2025 года.

Напомним, по результатам последнего конкурса Фонда президентских грантов 40 проектов нижегородских некоммерческих организаций признаны победителями и получили поддержку на общую сумму более 114 млн рублей. Нижегородская область вошла в десятку регионов-лидеров России по количеству поддержанных проектов и заняла второе место в Приволжском федеральном округе по сумме привлеченных средств.