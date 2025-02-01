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Общество

Какие пространства благоустроят по нацпроекту в 2025 году, рассказали нижегородцам

10 февраля 2025 14:22  [115] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В 2025 году в Нижнем Новгороде приведут в порядок пять общественных территорий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.  

Так, преобразится площадь перед Автозаводским универмагом – там появится новая современная пешеходная зона. Еще в планах привести в порядок площадь у ДК имени Серго Орджоникидзе – восстановят фонтан, создадут прогулочную зону с качелями и цветниками.  Кроме того, благоустройство ждет территорию вдоль проспекта Гагарина (от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы) – там сделают дорожки, велодорожку, установят детские площадки и оборудуют зону для настольного тенниса.  

Вдобавок ко всему, благоустроят сквер народного художника РСФСР Павла Гусева – из безликой территории он превратится в уютное пространство с озеленением и бюстом скульптора и улицу Веденяпина – появятся новые дорожки, освещение, детская площадка, а велосипедная дорожка будет продлена.  

По словам Юрия Шалабаева, реализация проекта стартует весной. Он подчеркнул, что список объектов не окончательный, к нему могут добавить новые территории.  

В МБУ "Нижегородгражданпроект" отметили, что при создании дизайн-проектов специалисты учитывают пожелания горожан, исторический контекст мест, ландшафтные особенности, а также современные принципы благоустройства. Благодаря этому обновленные пространства становятся визитными карточками районов, привлекая не только местных жителей, но и туристов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году по проекту "Вам решать!" отремонтируют 24 участка дорог.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Благоустройство Нацпроект
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