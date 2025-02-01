Власти Нижнего Новгорода ужесточили контроль за парковкой на тротуарах Общество

В Нижнем Новгороде усилены меры по борьбе с незаконной парковкой на тротуарах. Вопрос о необходимости ужесточения контроля за нарушителями обсудили на рабочей группе по организации дорожного движения представители городской администрации и Госавтоинспекции.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, специалисты провели рейд на улице Минина – одной из центральных магистралей города, где расположены учебные, медицинские и социальные учреждения. Из-за высокой пешеходной нагрузки здесь оборудованы широкие тротуары, однако многие водители игнорируют правила дорожного движения, используя пешеходные зоны для стоянки или даже в качестве проезжей части.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников подчеркнул, что такие действия создают серьезные помехи для движения пешеходов и представляют угрозу их безопасности.

Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали нарушение у дома №17 по улице Минина. Водителю выписали штраф в размере 1000 рублей по статье 12.19 ч.3 КоАП РФ, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Как пояснил начальник службы перемещения МКУ "Центр организации дорожного движения" Василий Медведчук, если машина припаркована на тротуаре, инспекторы ГИБДД вызывают эвакуатор. Чтобы вернуть транспорт, водителю необходимо оплатить штраф, а также расходы на эвакуацию и хранение автомобиля.

Жители города также высказывают недовольство ситуацией. Нижегородец Михаил Долосков отметил, что автомобили на тротуарах не только мешают пешеходам, но и создают аварийные ситуации, так как водители могут не заметить человека при маневрах. По его мнению, в отношении нарушителей следует применять жесткие меры, включая эвакуацию автомобиля.

Согласно данным отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду, в 2024 году за парковку на тротуарах к административной ответственности привлекли 3018 водителей. В 2023 году этот показатель был значительно выше – 4538 нарушений.

Дорожные полицейские совместно с администрацией города намерены продолжить активную борьбу с незаконной стоянкой на пешеходных зонах, чтобы обеспечить порядок на улицах областного центра.