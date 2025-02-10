"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри Культура и отдых

Передвижной музей "Поезд Победы" (6+) снова в Нижнем Новгороде. Уникальная иммерсивная выставка пробудет в городе до 12 февраля, и, как всегда, желающих попасть внутрь очень много. Если в этом году записаться на экскурсию не удалось, не расстраивайтесь — мы подготовили для вас фоторепортаж.

"Поезд Победы" — это первая в мире интерактивная экспозиция, размещенная прямо в движущемся составе. Десять тематических вагонов с максимальным эффектом присутствия переносят зрителей в ключевые моменты Великой Отечественной войны.

В 2023 году музей пополнился новым вагоном, посвященным военным трибуналам, где рассказывается о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах. А в 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив была запущена интерактивная версия экспозиции. Для нее создали 79 панорам, 158 интерактивных элементов и 159 оцифрованных экспонатов, интегрировав в панорамы видеоматериалы с экранов и проекторов.

Как выглядит этот уникальный музей изнутри — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Александр Воложанин