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Культура и отдых

"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри

10 февраля 2025 19:42  [71] Культура и отдых

Передвижной музей "Поезд Победы" (6+) снова в Нижнем Новгороде. Уникальная иммерсивная выставка пробудет в городе до 12 февраля, и, как всегда, желающих попасть внутрь очень много. Если в этом году записаться на экскурсию не удалось, не расстраивайтесь — мы подготовили для вас фоторепортаж.  

"Поезд Победы" — это первая в мире интерактивная экспозиция, размещенная прямо в движущемся составе. Десять тематических вагонов с максимальным эффектом присутствия переносят зрителей в ключевые моменты Великой Отечественной войны.  

В 2023 году музей пополнился новым вагоном, посвященным военным трибуналам, где рассказывается о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах. А в 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив была запущена интерактивная версия экспозиции. Для нее создали 79 панорам, 158 интерактивных элементов и 159 оцифрованных экспонатов, интегрировав в панорамы видеоматериалы с экранов и проекторов.  

Как выглядит этот уникальный музей изнутри — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Александр Воложанин

Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025
Поезд Победы 2025

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Теги:
ВОВ Победа поезд
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Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
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