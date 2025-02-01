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Бизнес

Кафе откроют на месте бывшей лодочной станции на Щелоковском хуторе

10 февраля 2025 16:16  [108] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Кафе хотят сделать на территории бывшей лодочной станции на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде. Такую информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в городской дирекции парков и скверов.

Согласно предоставленной информации, в минувшем ноябре прошли торги на право аренды сооружения. Сейчас победитель наводят порядок на указанной территории и вот-вот займется модернизацией объекта, где впоследствии откроется точка общепита.

Ранее мэр Нижнего Новгорода перечислил общественные пространства, которые планируется благоустроить по нацпроекту в 2025 году.

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Теги:
Кафе Щелоковский хутор
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