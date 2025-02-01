Кафе откроют на месте бывшей лодочной станции на Щелоковском хуторе

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Кафе хотят сделать на территории бывшей лодочной станции на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде. Такую информацию НИА "Нижний Новгород" предоставили в городской дирекции парков и скверов.
Согласно предоставленной информации, в минувшем ноябре прошли торги на право аренды сооружения. Сейчас победитель наводят порядок на указанной территории и вот-вот займется модернизацией объекта, где впоследствии откроется точка общепита.
Ранее мэр Нижнего Новгорода перечислил общественные пространства, которые планируется благоустроить по нацпроекту в 2025 году.
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