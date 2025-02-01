Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 февраля 2025 17:48  [88] Доставщик еды напугал подростков в нижегородской пиццерии
10 февраля 2025 16:49  [146] Нижегородский район возглавил рейтинг самых криминальных в городе
10 февраля 2025 15:39  [192] Обстрел нижегородских трамваев закончился проверкой полиции
10 февраля 2025 15:18  [234] Силовики накрыли экстремистскую ячейку в Нижнем Новгороде
10 февраля 2025 14:03  [299] Нижегородский суд дал "вору в законе" из Армении 10 лет колонии
10 февраля 2025 13:58  [196] 41-летний рабочий погиб на стройке метро в Нижнем Новгороде
10 февраля 2025 12:09  [182] Нижегородец стал жертвой мошенничества с фиктивной доверенностью на машину
10 февраля 2025 11:00  [268] Трем жительницам Шахуньи грозит до 6 лет колонии за экстремизм
10 февраля 2025 09:50  [235] Двум нижегородским сладкоежкам грозит 5 лет заключения за кражу шоколада
10 февраля 2025 08:00  [1834] Трамваи в Нижнем Новгороде попали под обстрел
Происшествия

Доставщик еды напугал подростков в нижегородской пиццерии

10 февраля 2025 17:48  [88] Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вызов полиции в одну из пиццерий на Большой Покровской закончился неожиданной развязкой. Как сообщили в УМВД по городу, 10 февраля в отдел полиции № 5 поступило сообщение о подозрительном мужчине в темной одежде с большой сумкой.  

Некоторые посетители заведения утверждали, что уже видели этого человека в одном из торговых центров неподалеку и его поведение вызвало у них беспокойство.  

Прибывшие на место полицейские быстро установили личность мужчины. Им оказался 24-летний курьер службы доставки, который просто зашел в пиццерию зарядить телефон. Он сказал, что действительно выполнял несколько заказов, в том числе в торговом центре, после чего решил сделать короткий перерыв.  

Сотрудники пиццерии и ТЦ подтвердили слова доставщика. Молодой человек признался, что даже не предполагал, что его внешний вид может кого-то напугать. Полиция провела проверку и не выявила нарушений.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph