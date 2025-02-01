Доставщик еды напугал подростков в нижегородской пиццерии Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вызов полиции в одну из пиццерий на Большой Покровской закончился неожиданной развязкой. Как сообщили в УМВД по городу, 10 февраля в отдел полиции № 5 поступило сообщение о подозрительном мужчине в темной одежде с большой сумкой.

Некоторые посетители заведения утверждали, что уже видели этого человека в одном из торговых центров неподалеку и его поведение вызвало у них беспокойство.

Прибывшие на место полицейские быстро установили личность мужчины. Им оказался 24-летний курьер службы доставки, который просто зашел в пиццерию зарядить телефон. Он сказал, что действительно выполнял несколько заказов, в том числе в торговом центре, после чего решил сделать короткий перерыв.

Сотрудники пиццерии и ТЦ подтвердили слова доставщика. Молодой человек признался, что даже не предполагал, что его внешний вид может кого-то напугать. Полиция провела проверку и не выявила нарушений.