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Культура и отдых

Более 200 нижегородцев посетили научные кинопоказы в центре культуры "Рекорд"

10 февраля 2025 18:07  [54] Культура и отдых

Фото: Никита Духник

7 и 8 февраля в честь Дня российской науки более 200 нижегородцев приняли участие в кинопоказах, организованных в культурном центре "Рекорд".

Мероприятие проходило при поддержке правительства Нижегородской области в рамках президентской инициативы "Десятилетие науки и технологий".

Участники увидели фильмы* российских режиссеров, поднимающие важные вопросы науки и технологий и представляющие художественный взгляд на научные исследования. Лицензию на демонстрацию фильмов на большом экране предоставил оргкомитет Фестиваля актуального научного кино (ФАНК).
Просмотр этих фильмов позволил познакомиться с актуальными направлениями научных исследований, расширить представление о профессии ученого.

"Проведение просветительских кинопоказов научно-популярных фильмов – одна из ключевых инициатив "Десятилетия науки и технологий". Она помогает формировать у школьников интерес к науке, вдохновлять их на новые открытия и разрушать стереотипные представления о научной деятельности. Даже если кто-то из ребят не выберет путь ученого, мы уверены, что они с большим интересом будут следить за миром науки в будущем", – отметила региональный куратор инициативы "Десятилетия науки и технологий" Екатерина Горшенина.

*Зрители посмотрели две киноленты:

- "16 способов изменить мир" (Россия, 2022, 16+) – фильм, посвящённый исследованиям учёных Сколтеха. Альманах раскрывает истории реальных ученых, изобретателей и активистов, чьи открытия уже сегодня меняют нашу жизнь. Картина снята режиссером Юлией Киселевой при поддержке Министерства культуры РФ.

- "Чувственная математика" (Россия, 2012, 12+) – фильм режиссера Екатерины Еременко, предлагающий новый взгляд на математику как искусство и философию. Через размышления выдающихся ученых зрители открывают для себя удивительный мир симметрии, закономерностей и красоты чисел.

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Теги:
Кинематограф Кино
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