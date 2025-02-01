Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке закрылась Общество

Фото: Нижегородская ярмарка

Новогодняя площадка на Нижегородской ярмарке закрылась, сообщили в пресс-службе Ярмарки.

Напомним, что с 28 декабря там работали фуд-корт, ярмарочный базар, карусель и каток. По данным организаторов, за 1,5 месяца площадку посетили 206 тысяч человек. На катке покатались 22 тысячи.

Ранее сообщалось, что международную выставку "АРТ МИР 2025" .(0+) на Нижегородской ярмарке посетили 75 тысяч человек. Репортаж с открытия можно почитать тут.