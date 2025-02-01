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Общество

В нижегородской поликлинике №30 капитально отремонтировали кабинет эндоскопической диагностики

10 февраля 2025 18:35  [1] Общество
В нижегородской поликлинике №30 капитально отремонтировали кабинет эндоскопической диагностики

В нижегородской поликлинике №30 капитально отремонтировали кабинет эндоскопической диагностики

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В городской поликлинике № 30 Советского района Нижнего Новгорода капитально отремонтировали кабинет эндоскопических обследований. В кратчайшие сроки здесь привели в порядок не только помещение для обследований, но и моечную, где производят обработку эндоскопов.

Как отметила главный врач поликлиники Любовь Трефилова, кабинет имеет высокую значимость для диагностики состояния здоровья нижегородцев. Ежегодно здесь выполняют свыше тысячи ФГДС-исследований и около 300 колоноскопий. С их помощью специалисты могут выявлять различные патологии, в том числе предраковые состояния и онкологию на ранней стадии развития.

«В отремонтированном эндоскопическом кабинете уже установлено современное цифровое оборудование. Оно было закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», – сообщила Любовь Трефилова.

По ее словам, в настоящее время в поликлинике также проводится капитальный ремонт ряда помещений третьего и четвертого этажа.

«Будут полностью отремонтированы все врачебные и манипуляционные кабинеты, холлы и лестничные пролеты. В зонах ожидания приема установим новую комфортную мебель», – рассказала она.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, обновление пространств поликлиники также проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели выделено около 10 млн рублей.

С 2025 года программа модернизации первичного звена здравоохранения является частью нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Нацпроект является преемником национального проекта «Здравоохранение». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и охватывает все направления работы в отрасли.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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