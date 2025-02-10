Юные нижегородцы из Шахунского округа поделились впечатлениями об участии в проекте "Уроки с путешествием. 80-летие Победы" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 3900 юных нижегородцев, обучающихся в десятых классах школ, присоединились к новому сезону межрегионального туристско-образовательного проекта «Уроки с путешествием. 80-летие Победы». В числе ребят, совсем недавно совершивших поездку в город-герой Волгоград, - школьники из Шахунского округа.

Как отметили в министерстве образования и науки региона, многие десятиклассники являются участниками военно-патриотических клубов в своих учебных организациях. Так, например, из числа обучающихся Шахунской гимназии имени А.С. Пушкина, побывавших в Волгограде, сразу восемь человек входят в состав школьного военно-патриотического клуба «Барс».

Участники клуба с удовольствием работают волонтерами – помогают ветеранам и их семьям. Возможность изучить события Сталинградской битвы в том месте, где они происходили, дети воспринимают как настоящий подарок.

«В годы Великой Отечественной войны вся страна, словно на колёсах, уверенно двигалась к Победе. Поезда, наполненные солдатами, бесконечно курсировали на фронт и обратно, а целые заводы перемещались вглубь тыла, чтобы поддержать нашу армию. В этих вагонах находили своё место и раненые, возвращавшиеся с полей сражений. И вот мы тоже отправились в путь – на поезде в Волгоград! Это не просто поездка, а дань памяти нашим предкам. Возможность прикоснуться к истории и ощутить дух героизма – большой подарок для каждого из нас! Он навсегда останется в сердце», – поделилась впечатлениями ученица 10-го класса Шахунской гимназии имени А.С. Пушкина Алина Спиглазова.

Как напомнили в областном Минобре, в программу путешествия всех школьников входит посещение музея-панорамы «Сталинградская битва», мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Волгоградского областного краеведческого музея, «Бункера Сталина» и Мемориально-исторического музея. Кроме того, для ребят организуют обзорные экскурсии по городу-герою.

«Наши дети имеют уникальную возможность посетить Волгоград и прикоснуться к величественным историческим монументам, которые хранят память о подвиге предков. Весь преподавательский состав гимназии выражает искреннюю благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину за то, что в Год защитника Отечества ребята могут получить такой бесценный опыт»!» – сказала директор Шахунской гимназии им. А.С. Пушкина Ирина Зимина.

Напомним, межрегиональный туристско-образовательный проект реализуется с 2023 года по инициативе родительского сообщества Нижегородской области. Проект был поддержан губернаторами Нижегородской и Волгоградской областей Глебом Никитиным и Андреем Бочаровым.

Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения включена в новый национальный проект «Молодежь и дети». Он является преемником нацпроекта «Образование» и реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» будут создаваться все необходимые условия для самореализации молодого поколения граждан.