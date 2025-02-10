Нижегородцы оплатили проезд в метро с помощью биометрии более 8 тысяч раз Общество

Фото: Никита Духник

В Нижнем Новгороде пассажиры метро более 8 тысяч раз воспользовались оплатой проезда по биометрии. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале "Метро НН".

Система оплаты с использованием распознавания лица была запущена в середине декабря. Сейчас специальные терминалы работают в 27 вестибюлях городской подземки.

Как отмечают представители метрополитена, чаще всего этим способом оплачивали проезд пассажиры на самых загруженных станциях — "Горьковская", "Парк культуры" и "Московская".

Ранее сообщалось, что до 13 апреля 2025 года действует специальная акция: стоимость проезда при оплате по биометрии составляет 25 рублей.

Напомним, что нижегородцы смогут получать услуги в МФЦ по биометрии.