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Общество

Нижегородцы оплатили проезд в метро с помощью биометрии более 8 тысяч раз

11 февраля 2025 13:50  [84] Общество

Фото: Никита Духник

В Нижнем Новгороде пассажиры метро более 8 тысяч раз воспользовались оплатой проезда по биометрии. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале "Метро НН".  

Система оплаты с использованием распознавания лица была запущена в середине декабря. Сейчас специальные терминалы работают в 27 вестибюлях городской подземки.  

Как отмечают представители метрополитена, чаще всего этим способом оплачивали проезд пассажиры на самых загруженных станциях — "Горьковская", "Парк культуры" и "Московская".  

Ранее сообщалось, что до 13 апреля 2025 года действует специальная акция: стоимость проезда при оплате по биометрии составляет 25 рублей.

Напомним, что нижегородцы смогут получать услуги в МФЦ по биометрии.

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Теги:
биометрия Общественный транспорт
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