Новый детсад и многофункциональный центр построят в Семеновском округе по программе КРСТ Общество

Фото: Александр Юрьев, "Семеновский вестник"

Более 616 млн рублей будет направлено на развитие Семеновского муниципального округа в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

«Эта программа вносит огромный вклад в развитие муниципалитетов. С 2020 года, когда она начала действовать, в обновление различных пространств на территории Нижегородской области было направлено более 4,5 миллиарда рублей. Наибольший объем работ проведен в Городце, Чкаловске, Кстове, Ардатове, Шаранге, Шахунье, Дальнем Константинове, а также селе Ильино-Заборское. В этом году стартуют масштабные проекты в Большеболдинском, Семеновском и Вознесенском округах. Они рассчитаны на три года», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов сообщил, что в Семенове планируется построить новый детский сад на 180 мест, многофункциональный центр площадью более двух тысяч квадратных метров, где будут размещены учреждения культуры, спорта и образования, водопровод протяженностью 1,3 км, а также установить точку доступа в интернет на центральной площади города. Кроме того, в муниципалитете планируется установить шесть детских площадок: в деревнях Огибное, Зименки и Успенье, рабочем поселке Сухобезводное, поселке Фанерное и поселке станции Осинки. В селе Ильино-Заборское будет отремонтировано дорожное покрытие на улице Кирова и обустроено несколько участков тротуаров.

«Семеновский муниципальный округ принимает участие в реализации проектов госпрограммы КРСТ с момента ее старта. Общая сумма инвестиций с 2020 года составила более 500 миллионов рублей. За это время было построено 45 индивидуальных жилых домов, 125 домовладений были подключены к сетям водоотведения, 234 - газифицированы, обустроены три детские и две спортивные площадки, установлена крытая хоккейная площадка, отремонтирован Дом культуры, построены две газовые модульные котельные, проложены инженерные сети, отремонтированы тротуары», - рассказал Николай Денисов.

Всего на реализацию программы КРСТ в Нижегородской области в 2025 году планируется направить более 1,7 млрд рублей.