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Культура и отдых

Заповедные кварталы проведут цикл экскурсий и встреч о старом Нижнем Новгороде

12 февраля 2025 16:50  [100] Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

К февралю в "Заповедных кварталах" подготовили цикл камерных встреч и экскурсий в рамках проекта "Календарь дома". Темой мероприятий станет быт и традиции жителей городской окраины на рубеже XIX–XX веков, рассказали в АНО "АСИРИС".

По словам руководителя проекта Нины Ершовой, бытовая культура всегда строилась на определенных ритуалах. К Рождеству украшали дома, перед Пасхой наводили порядок, а зимой заготавливали продукты. Организаторы стремятся показать, как эти традиции сохранились и адаптировались в современном мире.  

14 февраля в 18:00 пройдет романтическая прогулка "Дела сердечные" (14+) по кварталу церкви Трех Святителей. Анастасия Андреева расскажет о том, как знакомились и общались нижегородцы сто лет назад, а также прочтет отрывки из переписки Максима Горького и Екатерины Пешковой.  

15 и 16 февраля в 10:00 состоится встреча "Завтрак в усадьбе" (12+). Гостей приглашают в усадьбу Гусевых на улице Славянской, 4. Юлия Шавина расскажет о традициях сервировки и представит праздничный стол, оформленный в стиле рубежа XIX–XX веков.  

15 февраля в 13:00 пройдет экскурсия "Внутри доходного дома" (18+). Гид Антон Шапко покажет, как была устроена повседневная жизнь в деревянных усадьбах Нижнего Новгорода.  

19 февраля в 19:00 состоится встреча "Привычка фотографироваться" (12+) с краеведом и коллекционером Антоном Марцевым. Он представит оригиналы старинных портретов и расскажет о культуре фотографирования в прошлом.  

20 февраля в 19:00 экскурсовод Иван Федоров проведет лекцию "Не возбраняется" (12+), посвященную развлечениям нижегородцев в разные исторические периоды.  

Все мероприятия пройдут в усадьбе на улице Славянской, 4.

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Теги:
АСИРИС Праздники Развлечения
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