15-летнюю девушку с татуировкой третий день ищут в Борском округе Общество

Фото: ПСГ "Рысь"

В поселке Память Парижской Коммуны (Борский округ) пропала 15-летняя Кристина Назарова, сообщили в поисково-спасательной группе "Рысь".

По данным волонтеров, девушка ушла из дома на улице Ленина, 46 утром 9 февраля. С тех пор о ней ничего не известно.

У пропавшей рост 160 см, худощавое телосложение, темные волосы и серые глаза. На левой ноге татуировка.

В момент исчезновения девушка была одета в черную куртку, джинсы и кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам 8 (831) 28-38-200 или 102.