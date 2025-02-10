Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2025 13:01  [16] Нижегородская "Школа 800" откроет прием в первые классы с 3 марта  
11 февраля 2025 12:43  [54] Сервисы "жизненные ситуации" запустили на госуслугах в Нижегородской области
11 февраля 2025 12:25  [94] Диагностический центр появится в Канавинском районе
11 февраля 2025 12:04  [101] Авария на трубопроводе оставила без воды почти 13 тысяч человек в Балахне
11 февраля 2025 11:43  [132] 15-летнюю девушку с татуировкой третий день ищут в Борском округе
11 февраля 2025 11:38  [88] Новый детсад и многофункциональный центр построят в Семеновском округе по программе КРСТ
11 февраля 2025 11:26  [116] Почти 500 школьников из 17 регионов приняли участие в финальном этапе Олимпиады Президентской академии
11 февраля 2025 10:59  [321] Нижегородские специалисты нашли кишечную палочку на мясокомбинате
11 февраля 2025 10:38  [156] Второй этап ремонта парка имени 1 Мая начался в Нижнем Новгороде
11 февраля 2025 10:00  [151] Нижегородцам рассказали, как сохранить здоровье сердца
Общество

15-летнюю девушку с татуировкой третий день ищут в Борском округе

11 февраля 2025 11:43  [132] Общество

Фото: ПСГ "Рысь"

В поселке Память Парижской Коммуны (Борский округ) пропала 15-летняя Кристина Назарова, сообщили в поисково-спасательной группе "Рысь".  

По данным волонтеров, девушка ушла из дома на улице Ленина, 46 утром 9 февраля. С тех пор о ней ничего не известно.  

У пропавшей рост 160 см, худощавое телосложение, темные волосы и серые глаза. На левой ноге татуировка.

В момент исчезновения девушка была одета в черную куртку, джинсы и кроссовки.  

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам 8 (831) 28-38-200 или 102.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. Поиск пропавшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph