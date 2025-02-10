15-летнюю девушку с татуировкой третий день ищут в Борском округе

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В поселке Память Парижской Коммуны (Борский округ) пропала 15-летняя Кристина Назарова, сообщили в поисково-спасательной группе "Рысь".
По данным волонтеров, девушка ушла из дома на улице Ленина, 46 утром 9 февраля. С тех пор о ней ничего не известно.
У пропавшей рост 160 см, худощавое телосложение, темные волосы и серые глаза. На левой ноге татуировка.
В момент исчезновения девушка была одета в черную куртку, джинсы и кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам 8 (831) 28-38-200 или 102.
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