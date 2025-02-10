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Политика

Спикер ЗСНО Евгений Люлин провел личный прием граждан в Дзержинске

11 февраля 2025 12:10  [86] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин провел личный прием граждан в Дзержинске. Вопросы жителей касались благоустройства, решения коммунальных проблем, а также развития спортивной инфраструктуры.

Так, заведующая детсадом №134 Наталия Карпова и представитель родительского комитета Елена Тенилова попросили помочь открыть в детском саду футбольное поле. Евгений Люлин поддержал инициативу, напомнив, что в прошлом году в Дзержинске уже было построено восемь футбольных полей в детских садах, а в планах на этот год открыть еще не менее 10.

"Вместе с Российским футбольным союзом готовим в Дзержинске фестиваль детского футбола. Такого раньше никто не делал", - отметил спикер регионального парламента.

Еще один спортивный проект председатель Заксобрания обсудил с президентом Ассоциации спортсменов и тренеров единоборств Сергеем Бересневым. Он предлагает ввести в школьную программу на уроках физкультуры занятия самбо.

"Будем обсуждать инициативу со специалистами департамента образования города. Договорились о проведении рабочих встреч", - сообщил Евгений Люлин.

С просьбой о поддержке также обратились представители ветеранского движения – ветераны труда учреждений среднего профессионального образования и представители городского совета ветеранов. Данные обращения также взяты в работу.

Жители микрорайона Западный-2 рассказали о проблемах в сфере благоустройства и пожаловались на то, что на территории есть заброшенный земельный участок с недостроем, который, как выяснилось, находится в федеральной собственности.

"Вместе с заместителем главы города Денисом Дергуновым изучим вопрос перевода земли в муниципальную собственность или найдем другие варианты, как заставить привести территорию в порядок. В микрорайоне проектируется дорога, где будут и тротуары, и освещение, и пешеходный переход, о котором просили люди. Благодарю всех неравнодушных горожан, которые сообщают мне как депутату и городским властям о недостатках и недоработках. Исправляя их, мы вместе создаем город, в котором хочется жить", - отметил спикер ЗСНО Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Прием граждан
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