Сервисы "жизненные ситуации" запустили на госуслугах в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области запустили новые региональные сервисы "жизненные ситуации" на портале "Госуслуги". Теперь пользователи смогут быстрее и удобнее решать вопросы, связанные с получением госуслуг.

Это сервис, который объединяет государственные услуги по принципу конкретных жизненных сценариев. Например, запись ребенка в детский сад, замена документов, оформление пособий или открытие бизнеса. На федеральном уровне такие сервисы работают с 2023 года, а с февраля 2025 года они впервые стали доступны в 14 регионах России, включая Нижегородскую область.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, важно, чтобы люди получали комфортный и понятный доступ к госуслугам, независимо от того, являются они федеральными или региональными.

На федеральном портале "Госуслуги" теперь работают два региональных сервиса: "Запись ребенка в детский сад" и "Проживание в аварийном доме".

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков пояснил, что эти процессы обычно требуют множества действий и документов, но благодаря новому сервису они стали проще. В одном месте собраны алгоритм подачи заявки, формы документов и перечень необходимых услуг с онлайн-ссылками. Кроме того, часть данных ведомства теперь могут запрашивать самостоятельно, без участия заявителя.

Запуск сервисов позволит сократить сроки оформления документов, уменьшить количество визитов в госучреждения и снизить бюрократическую нагрузку.

Работа над созданием новых сервисов ведется в рамках федерального проекта "Государство для людей". Развитие госуслуг через портал "Госуслуги" также входит в задачи нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется с 2025 года.