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Общество

Сервисы "жизненные ситуации" запустили на госуслугах в Нижегородской области

11 февраля 2025 12:43  [43] Общество

В Нижегородской области запустили новые региональные сервисы "жизненные ситуации" на портале "Госуслуги". Теперь пользователи смогут быстрее и удобнее решать вопросы, связанные с получением госуслуг.  

Это сервис, который объединяет государственные услуги по принципу конкретных жизненных сценариев. Например, запись ребенка в детский сад, замена документов, оформление пособий или открытие бизнеса. На федеральном уровне такие сервисы работают с 2023 года, а с февраля 2025 года они впервые стали доступны в 14 регионах России, включая Нижегородскую область.  

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, важно, чтобы люди получали комфортный и понятный доступ к госуслугам, независимо от того, являются они федеральными или региональными.  

На федеральном портале "Госуслуги" теперь работают два региональных сервиса: "Запись ребенка в детский сад" и "Проживание в аварийном доме".  

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков пояснил, что эти процессы обычно требуют множества действий и документов, но благодаря новому сервису они стали проще. В одном месте собраны алгоритм подачи заявки, формы документов и перечень необходимых услуг с онлайн-ссылками. Кроме того, часть данных ведомства теперь могут запрашивать самостоятельно, без участия заявителя.  

Запуск сервисов позволит сократить сроки оформления документов, уменьшить количество визитов в госучреждения и снизить бюрократическую нагрузку.  

Работа над созданием новых сервисов ведется в рамках федерального проекта "Государство для людей". Развитие госуслуг через портал "Госуслуги" также входит в задачи нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется с 2025 года.

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Теги:
Госуслуги Нацпроект цифровизация
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