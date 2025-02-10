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Экономика

Горводоканал подал иск на 21 млн рублей против Кстовской ЦРБ

11 февраля 2025 18:44  [49] Экономика

Муниципальное предприятие "Городской водоканал" в Кстове подало иск о взыскании 21,1 млн рублей с Кстовской центральной районной больницы. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда.  

Иск поступил 11 февраля 2025 года, однако дата его рассмотрения пока не назначена.  

Ранее сообщалось, что ГП "Нижегородская областная фармация" продолжает подавать иски к медорганизациям региона на миллионные суммы. Кроме того, больницы жалуются на крупные штрафы от страховых компаний.

Также мы рассказывали, что ГУАД требует от подрядчика ремонта Борского моста 134 млн рублей.

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Теги:
Водоканал Кстово Суд
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