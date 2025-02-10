Наркологическую больницу на Автозаводе присоединят к областному наркодиспансеру Общество

В Нижнем Новгороде готовится объединение областного наркодиспансера и наркологической больницы Автозаводского района. Об этом сообщил главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале 11 февраля.

По данным источника, реорганизация затронет медицинский персонал обеих учреждений. Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области уже взял ситуацию под контроль, чтобы следить за соблюдением трудовых прав сотрудников.

Ранее сообщалось, что больницу №7 в Нижнем Новгороде возглавила Светлана Ермолова.